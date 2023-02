„Nee!“ Kürzer hätte die Antwort von Lars Klingbeil nicht ausfallen können. Es ist Dienstag, der SPD-Chef sitzt im Haus der Bundespressekonferenz und spricht über das Buch von Christoph Heusgen, dem langjährigen außenpolitischen Berater der CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Das Werk handelt von Merkels Politik und grundsätzlich von der internationalen Verantwortung Deutschlands.

So sehr lobt der Sozialdemokrat das Opus, dass er irgendwann innehält und sagt, etwas Kritik müsse nun auch sein. Warum Merkel immer „so einen großen Bogen“ um die Bundeswehr gemacht habe, frage er sich. Dann prahlt er damit, wie viele Truppenbesuche der sozialdemokratische Kanzler Olaf Scholz schon im ersten Amtsjahr gemacht habe, mehr „als Merkel in 16 Jahren“.

Vorher hat er noch dafür geworben, der Rüstungsindustrie durch langjährige Verträge Planungssicherheit auf 25 Jahre zu geben, einen „Pakt mit der Ver­teidi­gungs­indus­trie in Deutschland zu schließen“. Zur Forderung des Verteidigungsministers Boris Pistorius, den Wehretat um zehn Milliarden Euro im Jahr auf 60 Milliarden zu erhöhen, sagt Klingbeil: „Das hat meine Unterstützung.“

Dann kommt das „Nee“. Er ist gefragt worden, ob er es nicht merkwürdig finde, wie seine SPD klaglos bei allem mitmache: beim 100-Milliarden-Fonds für die Bundeswehr, bei Kampfpanzerlieferungen in die Ukraine und beim Hochfahren der Rüstungsproduktion. Immerhin gehöre doch die Mehrheit der SPD-Bundestagsabgeordneten zur Parlamentarischen Linken, der PL.

Klingbeil, der selbst kein PL-Mitglied ist, findet schon die Annahme falsch, die in der Frage stecke. Die SPD sei gar nicht mehrheitlich links, sie befinde sich „tief in der Mitte der Gesellschaft“, sagt er. Der SPD-Vorsitzende nimmt für seine Genossen in Anspruch, dass sie nach dem Motto „erst das Land und dann die Partei“ handelten. Nur ein winziges Eingeständnis: Für einige in der SPD sei das mit den 100 Milliarden für die Bundeswehr „eine besondere Situation“. Aber ansonsten: „Nee!“

Noch 2017 sprach Schulz von einer Aufrüstungsspirale

An dieser Stelle lohnt es sich zu erinnern. Nur dann wird sichtbar, wie scharf die Wende ist, die von den Genossen gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik vollzogen wird. Zwar hat der sozialdemokratische Außenminister Frank-Walter Steinmeier 2014 auf dem NATO-Gipfel in Wales das Dokument in Absprache mit Merkel unterzeichnet, wonach alle Staaten der Allianz bis 2024 zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben sollten. Allerdings bekämpft die SPD dieses Ziel bald aktiv. Im Wahlkampf 2017 sagt SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz, er würde es kippen.

„Ich glaube nicht, dass diese Aufrüstungsspirale Sinn macht“, so Schulz. „Ich kann auch nicht verstehen, wie man so eine Verpflichtung eingeht“, fügt er unter Verweis auf Merkel hinzu, so, als habe sie die Entscheidung allein getroffen. Er sei jedenfalls „nicht bereit zu sagen: Ich unterwerfe mich einer von den USA verlangten Aufrüstungslogik“. Auch gegen die Anschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr wendet sich die SPD.