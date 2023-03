Amerikanische Kampfflugzeuge vom Typ F35 im Januar 2020 in Utah Bild: via REUTERS

Als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wenige Tage nach Be­ginn des zweiten russischen Überfalls auf die Ukraine eine „Zeitenwende“ für die Bundeswehr ausrief, ging ein Ruck durch die Streitkräfte. Der Kanzler stellte eine rasche Wieder­ertüchtigung der Streitkräfte in Aussicht. Scholz versprach keine Kleinigkeiten, sondern ein Sonderprogramm von 100 Milliarden Euro und eine starke Erhöhung des Verteidigungsetats von damals knapp 50 Milliarden Euro. Deutschland werde „von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung in­vestieren“, sagte der Kanzler vor dem Bundestag. Das gab Beifall im eigenen Land und bei den Alliierten. Britische Zeitungen schrieben, in der Mitte Europas erwache endlich der „schlafende Riese“.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Ein Jahr später fällt die Bilanz ernüchternd aus. Der Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt lag 2021 bei 1,35 Prozent und stieg weder im vorigen noch in diesem Jahr spürbar an. Im vorigen Jahr betrug die Deckungslücke mehr als 25 Milliarden Euro, in diesem Jahr werden es noch mehr. Das bedeutet, der Etat müsste im ersten Kriegsjahr bei mindestens 76 Milliarden Euro gelegen haben, um das NATO-Versprechen einzuhalten. Das unterblieb. Angesichts dessen relativierte die Bundesregierung ihr Versprechen bald und gab an, Ausgaben aus dem 100-Milliarden-Paket sollen hinzugerechnet werden.

Die Bilanz sollte verschönert werden, in­dem Teilausgaben aus dem Sondervermögen den Zahlen zum Verteidigungsetat zugerechnet werden. Jedoch: Es wurde bislang fast nichts ausgegeben. Ende Fe­bruar 2023 teilte die Bundesregierung mit, dass von den 100 Milliarden Euro bislang 600 Millionen Euro tatsächlich abgeflossen sind. Also 0,6 Prozent. Es ist weder ge­glückt, die wehrtechnische Industrie noch die Beschaffungsbürokratie in Koblenz zu den notwendigen Kraftanstrengungen zu bewegen. Dabei hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP) mit Blick auf die soeben beschlossenen 100-Milliarden-Sonderschulden bereits Mitte vorigen Jahres verlangt, „kraftvolle und mutige Reformen“ im Rüstungswesen einzuleiten. Das „unzureichende zivile und militärische Ma­nagement“ müsse beendet werden. Lindner bot an, dem Verteidigungsministerium gern dabei zu helfen.

Erst im Juni vom Bundestag beschlossen

Die damalige Ministerin Christine Lambrecht (SPD) wies das zurück, man ha­­be bereits genug beschleunigt. Wenige Wochen später musste die SPD-Politikerin eine schwere Fehlplanung eingestehen: Niemand hatte Munition bestellt. Statt, wie von CDU und CSU gefordert, einen beträchtlichen Anteil des Ertüchtigungsgeldes für Munition einzuplanen, tauchte der Posten dort gar nicht auf. Auch im Verteidigungshaushalt, wo die Opposition während der Schlussverhandlungen dafür warb, wenigstens ein paar Milliarden mehr für Munition einzuplanen, wurde das ab­gewiesen. Anfang Dezember schließlich versuchte Lambrecht die Kehrtwende und bat Lindner um mehr Geld für Munition. Die Absage folgte prompt. Lambrecht habe das ja weder im Haushalt noch im Sondervermögen einplanen wollen, wieso also jetzt? – fragte das Finanzministerium spitz. Und Lindners Leute ermunterten das Verteidigungsressort und dessen Chefin, abermals „komplizierte, teils intransparente und in­konsequente Bedarfsplanung sowie bürokratische Bestellprozesse“ zu ändern. Gern mit ihrer Hilfe.

Davon wollte Lambrecht abermals nichts wissen, wenige Woche später trat sie zurück. Vom 100-Milliarden-Sondervermögen waren zu diesem Zeitpunkt etwa 40 Millionen abgeflossen. Kurz vor Jahresschluss hatte Lambrecht noch rasch einen Vertrag über 35 Exemplare des amerikanischen Kampfflugzeugs F-35A Lightning unterschrieben. Die Einzelbestellung kostete etwa acht Milliarden Euro und verbesserte die Jahresbilanz zum Sondervermögen optisch sehr. Der Preis dafür ist ein Vertrag, der dem amerikanischen Unternehmen alle Optionen für Kostensteigerungen überlässt. So waren bis zum Jahresende bei der Truppe weder aus dem Sondervermögen noch aus dem Vertei­digungsetat nennenswerte Verbesserungen angekommen.