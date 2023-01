Neue Daten zur Einwanderung : Zahl der Asylanträge 2022 gestiegen

Im Jahr 2021 sind deutlich mehr Menschen nach Deutschland eingewandert als im Jahr davor. Der Migrationsbericht der Bundesregierung für das Jahr 2021, der am Mittwoch vorgelegt wurde, weist für 2021 mehr als 1,3 Millionen Zuzüge aus. Im Vergleich zum Jahr 2020 bedeutet das eine Zunahme von 11,5 Prozent. Demgegenüber stehen 994.000 Fortzüge. Die meisten Personen (63,8 Prozent) kamen aus anderen europäischen Ländern nach Deutschland. 2021 hatten dem Migrationsbericht zufolge mehr als 27 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen einen Migrationshintergrund.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.



Die Bundesregierung legte am Mittwoch auch die aktuellen Asylzahlen vor. Diese stiegen 2022 um fast 28 Prozent gegenüber 2021. So wurden 2022 beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 244.132 Asylanträge gestellt. Zudem wurden nach Angaben des Bundesinnenministeriums bis zum Ende des vorigen Jahres, in dem der Krieg Russlands gegen die Ukraine begonnen hat, mehr als eine Million Geflüchtete aus der Ukraine im Ausländerzentralregister erfasst. Somit seien im vorigen Jahr mehr als 80 Prozent der Schutzsuchenden, die nach Deutschland kamen, aus der Ukraine geflohen, teilte das Ministerium mit.

Die meisten Asylbewerber kommen aus Syrien

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte „Putins verbrecherischer Angriffskrieg gegen die Ukraine hat in Europa die größte Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst“. Mit der Aufnahme der mehr als eine Million Geflüchteten aus der Ukraine ende jedoch die humanitäre Verantwortung Deutschlands nicht. Auch in anderen Teilen der Welt seien Menschen auf der Flucht vor Krieg und Terror, was sich an den gestiegenen Asylzahlen zeige.

Nachdem im Jahr 2016, als besonders viele Geflüchtete Deutschland erreichten, 722.000 Asylerstanträge gestellt worden waren, fiel diese Zahl anschließend Jahr für Jahr. 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie, lag sie noch bei 142.000. Im Pandemiejahr 2020 ging sie aufgrund der stark eingeschränkten Reisemöglichkeiten auf etwas mehr als 100.000 zurück. 2021 wurde das Niveau von vor der Pandemie mit 148.000 Erstanträgen sogar wieder überschritten. Die Zahl der Asylerstanträge lag dann im vorigen Jahr bei 217.000. Nimmt man die Folgeanträge hinzu, so entsteht die Zahl 244.000. Die Hauptherkunftsländer waren im vorigen Jahr Syrien (72.646 Erst- und Folgeanträge), Afghanistan (41.471), Türkei (25.054) und Irak (16.328).

Merz fordert mehr Fachkräftezuwanderung

Zu einer politischen Debatte kam es wegen der Zahlen zur Erwerbsmigration. Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz aus dem Jahr 2020 sollte zwar der Zuzug von qualifizierten Arbeitskräften erleichtert werden, die Pandemie stand dem jedoch zunächst im Wege. Waren 2019 noch mehr als 64.000 Personen zu Erwerbszwecken nach Deutschland eingewandert, so fiel die Zahl im ersten Pandemiejahr 2020 auf nicht einmal die Hälfte ab. 2021 waren es etwas mehr als 40.000 mit der Erwerbstätigkeit begründete Einwanderungen. Im Migrationsbericht der Bundesregierung heißt es, bei mehr als 60 Prozent der 2021 als Erwerbsmigranten nach Deutschland gekommenen Menschen handele es sich um „qualifizierte beziehungsweise hoch qualifizierte“ Fachkräfte.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sprach sich am Mittwoch in Berlin für mehr Fachkräftezuwanderung aus. Auf einer Konferenz mit Betriebsräten sagte Merz: „Wir sind für weitere Zuwanderung, aber wir wollen diese Zuwanderung gesteuert und geregelt in den Arbeitsmarkt ermöglichen, und wir wollen sie nicht ungesteuert und ungeregelt in die Sozialsysteme fortsetzen.“ Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, äußerte sich im „Tagesspiegel“ ähnlich. „Anders als andere Parteien haben wir eine sehr klare Linie. Wir wollen keine Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme, sondern eine Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt.“