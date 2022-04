Fast ein Drittel weniger : Zahl der Organspender bricht überraschend stark ein

Die Zahl der Organspender in Deutschland ist in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres überraschend stark eingebrochen. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Freitag in Frankfurt mitteilte, haben in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres nur 176 Personen nach dem Tod ihre Organe gespendet. Das sind 29 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Zahl der entnommenen Organe sank in einer ähnlichen Größenordnung auf 562 im ersten Quartal. Der medizinische Vorstand der DSO, Axel Rahmel, sprach von einer „dramatischen Entwicklung“ für die etwa 8500 Patienten, die derzeit auf ein Spenderorgan warten.

Wie die DSO mitteilt, kam der Einbruch der Spenderzahlen „völlig unerwartet“. Bislang sei Deutschland bei der Organspende vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen. Im ersten Jahr der Pandemie, also 2020, spendeten bundesweit 913 Personen nach dem Tod eines oder mehrere Organe, 2021 stieg die Zahl auf 933. Unmittelbar vor dem Beginn der Corona-Krise betrug die Zahl der Spender 932.

Die DSO führt den jüngsten Einbruch vor allem auf Personalausfälle in den Kliniken infolge der Pandemie zurück. Es bestehe eine „hohe Wahrscheinlichkeit“, dass durch fehlendes Personal weniger Organe entnommen werden konnten. Die Identifikation von Organspendern und die medizinische Abklärung bringen einen hohen Arbeitsaufwand mit sich.

Allerdings verzeichnet die DSO im ersten Quartal keinen Rückgang der sogenannten organspendebezogenen Kontakte zwischen den Krankenhäusern und der DSO. Die Stiftung mit Sitz in Frankfurt ist bei jedem Organspende-Prozess eingebunden und begleitet ihn fachlich. In den ersten drei Monaten kam es zu 820 Kontakten, im gleichen Zeitraum der Vorjahre waren es teils weniger (2021: 803 Kontakte) und teils genauso viele (2020: 820). Möglich wäre, dass der Prozess der Organspende zu einem späteren Zeitpunkt scheitert.

Dafür sprechen zwei Dinge. Angehörige haben laut DSO einer Organentnahme zu Jahresbeginn seltener zugestimmt haben als sonst. Darüber hinaus wurden zuletzt elf Prozent mehr Spender aus medizinischen Gründen abgelehnt. Dies stehe laut DSO in „direkter Relation“ zur Ausbreitung des Coronavirus. Bis vor Kurzem sei eine Infektion ein Ausschlussgrund für eine Organspende gewesen. Die Zahl der Spender, die wegen Corona nicht angenommen wurden, hatte sich den Angaben zufolge zuletzt fast verdoppelt. Seit März würden Organentnahmen „im Einzelfall“ vorgenommen, wenn der Spender mit Corona infiziert ist, aber keine Anzeichen einer Erkrankung zeigt. Die Empfänger eines solchen Organs würden zuvor entsprechend aufgeklärt, heißt es.