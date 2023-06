Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen aus der katholischen Kirche in Deutschland ausgetreten wie noch nie zuvor. 522.821 Menschen kehrten der Kirche den Rücken. Das teilte die Deutschen Bischofskonferenz in Bonn am Mittwoch mit. 2021 waren 359.338 Menschen ausgetreten, seinerzeit ebenfalls ein Höchstwert.

Dass sich die für die katholische Kirche ohnehin dramatische Entwicklung noch einmal beschleunigen würde, hatte sich zu Jahresbeginn 2022 abgezeichnet. Vor allem nach der Vorstellung eines Gutachtens zum Missbrauch im Erzbistum München und Freising im Januar und der Diskussion um eine Mitschuld des inzwischen gestorbenen Papstes Benedikt XVI. waren die Austrittszahlen förmlich explodiert.

In der ersten Januarhälfte, also vor dem Gutachten, waren pro Arbeitstag in München etwa 80 Menschen aus der Kirche ausgetreten; nach dem 20. Januar, dem Tag der Vorstellung des Gutachtens, waren es dann zeitweise bis zu 160 Kirchenaustritte pro Arbeitstag, also etwa doppelt so viele.

Schlagzeilen machten im vergangenen Jahr auch Lügen-Vorwürfe gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki, bei dem es erst an diesem Dienstag eine Razzia gegeben hatte, und Rechtsstreits um Schmerzensgeld für Missbrauchsopfer in Köln und im oberbayerischen Traunstein.

Der Limburger Bischof Georg Bätzing, der auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist, nannte die Zahlen alarmierend. In seiner Diözese verließen im vergangenen Jahr 14.951 Katholiken ihre Kirche, 3265 mehr als im Jahr 2021. Man wolle die Augen vor dieser Entwicklung nicht verschließen, sagte Bätzing. „Wir müssen weiter konsequent handeln und die Menschen müssen erfahren, dass wir an ihrer Seite stehen und für sie da sind.“

Zugleich warnte Bätzing vor Resignation. Die Kirche habe eine gute Botschaft, „die unsere Gesellschaft dringend braucht und die zukunftsfähig ist“. Das Bistum Limburg setze sich für einen tiefgreifenden Kulturwandel ein, so Bätzing mit Blick auf den Umgang mit Missbrauchsfällen. „Wir formulieren nicht nur Texte und fassen Beschlüsse. Vielmehr verändern wir die Strukturen so, dass eine neue Kultur wachsen kann, die Transparenz befördert, Partizipation ermöglicht und Missbrauch jeglicher Art verhindern soll“, erklärte der Bischof. Wichtig sei auch, dass die Beschlüsse des Reformdialogs Synodaler Weg umgesetzt und mit Leben gefüllt würden.

Die Vorsitzende des Zentralkomitees der Deutschen Kahtoliken (ZdK) zeigte sich angesichts der Zahlen „traurig, aber wenig überrascht“. Die Kirche habe Vertrauen verspielt, besonders stark durch den Missbrauchsskandal, sagte Irme Stetter-Karp. Die Kirche zeige sich aber aktuell auch nicht entschlossen genug, Visionen für eine Zukunft des Christseins in der Kirche umzusetzen. „Die eklatante Krise drängt zum Wandel“, sagte sie.

Eintritte gab es im vergangenen Jahr bundesweit kaum in der katholischen Kirche, insgesamt traten 1447 Personen in die katholische Kirche ein (2021: 1465) und 3753 wurden wieder in sie aufgenommen (2021: 4116). In Deutschland machen Katholiken derzeit noch 24,8 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.

Da durch die Corona-Krise im vorvergangenen Jahr die Zahlen bei den Sakramenten niedrig waren, verzeichnet die katholische Kirche hier einen leichten Zuwachs. Demnach lag der Gottesdienstbesuch bei 5,7 Prozent (2021: 4,3 Prozent). Es gab den Angaben zufolge 155.173 Taufen (2021: 141.992) und deutlich mehr kirchliche Trauungen, 2022 waren es 35.467 und im Vorjahr 20.140.

Stetter-Karp betrachtet die Zunahme kirchlicher Trauungen nüchtern. „Hier holen Menschen, die schon länger entschlossen waren, kirchlich zu heiraten, nach, was ihnen die Corona-Zeit verwehrte“, sagte sie. Dieser Trend zu mehr Trauungen werde voraussichtlich langfristig nicht anhalten.

Der Rückzug der katholischen Kirche zeigt sich auch bei den strukturellen Veränderungen innerhalb der Institution. Im vergangenen Jahr gab es noch 9624 Pfarreien (2021: 9790). Auch die Zahl der Priester sank auf 11.987 Priester (2021: 12.280). Im vergangenen Jahr wurden 45 Männer in Deutschland zu Priestern geweiht.