Aktualisiert am

Im Jahr 2021 gab es in Deutschland die wenigsten Schwangerschaftsabbrüche seit der Jahrtausendwende. Dieser Trend hat sich 2022 umgekehrt.

Schwanger oder nicht – und was dann? Die Zahl der Abbrüche ist in Deutschland zuletzt wieder gestiegen. Bild: dpa

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland ist im Jahr 2022 mit knapp 104.000 gemeldeten Fällen um 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das entsprach 62 Abtreibungen je 10.000 Frauen. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lag die Zahl der Abbrüche damit über dem Niveau der Jahre 2014 bis 2020, als die Zahl der gemeldeten Fälle stets zwischen rund 99.000 und 101.000 betragen hatte.

Höher als im Jahr 2022 war die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche zuletzt im Jahr 2012 mit 106.800 Fällen gewesen. Im Jahr 2021 war mit 94.600 Fällen der niedrigste Stand seit Beginn der Statistik verzeichnet worden.

Die Eingriffe erfolgten demnach überwiegend ambulant. Den Angaben nach wurden 96 Prozent der im Jahr 2022 gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche nach der sogenannten Beratungsregelung vorgenommen. Indikationen aus medizinischen Gründen oder aufgrund von Sexualdelikten waren in vier Prozent der Fälle die Begründung für den Abbruch. Die meisten Schwangerschaftsabbrüche (51 Prozent) wurden mit der Absaugmethode (Vakuumaspiration) durchgeführt, bei 35 Prozent wurde das Mittel Mifegyne verwendet.

Mehr zum Thema 1/

Sieben von zehn Frauen (rund 70 Prozent), die im Jahr 2022 einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahre alt. Rund 19 Prozent waren im Alter zwischen 35 und 39 Jahren. Rund acht Prozent der Frauen waren 40 Jahre und älter, rund drei Prozent waren jünger als 18 Jahre. Rund 41 Prozent der Frauen hatten vor dem Schwangerschaftsabbruch noch kein Kind zur Welt gebracht.