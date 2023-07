Anti-Atom-Bewegung in Whyl : So veränderten einige Winzer und Tabakbauern die Republik

Vor 50 Jahren entschied die Landesregierung in Baden-Württemberg in Wyhl am Kaiserstuhl ein Atomkraftwerk zu bauen. Das war der Beginn einer Protestbewegung.

Die kleine Gemeinde Wyhl am Kaiserstuhl veränderte vor fünfzig Jahren die bundesrepublikanische Welt. Die Chefs des Energiekonzerns Badenwerk und der mit einer absoluten Mehrheit regierende Ministerpräsident Hans Filbinger (CDU) beschlossen am 19. Juli 1973, den Standort Breisach für ein geplantes Atomkraftwerk aufzugeben und es stattdessen in der Nähe des Winzerorts Wyhl (gesprochen: Wiihl) zu bauen.

Rüdiger Soldt

In Breisach fürchtete man, dass die Dampfschwaden der Kühltürme in den Kaiserstuhl ziehen und dem Gutedel schaden könnten. Die Entscheidung für Wyhl, ein Dorf mit damals 2700 Einwohnern und ohne Bahnanschluss, war folgenreich: Sie stand am Beginn der Umwelt- und Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland.