Katastrophenschützer Schuster : Wurde zu spät vor den Unwettern gewarnt?

Armin Schuster ist für den Bevölkerungsschutz und die Katastrophenhilfe in Deutschland zuständig. Nach der Flutkatastrophe entzündet sich auch an ihm die Kritik.

Er wolle „die guten alten Sirenen zurückhaben“, hat Armin Schuster am Montag im Deutschlandfunk gesagt. Der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) steht nach der Hochwasserkatastrophe in der Kritik. Hat seine Behörde zu spät gewarnt? Schuster sieht das nicht so.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Zwischen Mittwoch und Samstag seien 150 Warnmeldungen abgesetzt worden, auch über die Warn-App „Nina“, die neun Millionen Nutzer hat. Schuster gibt allerdings zu, dass digitale Warnungen allein zu wenig sind. Manches komme dann, etwa nachts, doch nicht so an wie ein schriller Heulton. Deswegen die Sehnsucht nach den Sirenen. Deren Zustand ist ein Beispiel dafür, wie der Katastrophenschutz in Deutschland nach Ende des Kalten Krieges vernachlässigt wurde. Seit Frühjahr gibt es ein Programm in Höhe von 90 Millionen Euro, um die Zahl der Sirenen wieder zu erhöhen. Bisher weiß man allerdings nicht, wie viele funktionstüchtige es überhaupt im Land gibt.