Wahlprogramme der Parteien : „Wenn et Sie nicht jefällt, denn kenn Siet umtauschn“

Wen soll man nur wählen?: Wer nicht alle Wahlprogramme lesen will, dem soll der Wahl-O-Mat helfen (hier der zur Wahl in Baden-Württemberg 2021) Bild: dpa

Von Kurt Tucholsky gibt es eine wunderbare Wahlkampfsatire. „Ein älterer, aber leicht besoffener Herr“ heißt sie und erschien 1930. Darin macht sich ein kleiner Berliner Gemüsehändler an einem Sonntag auf, um zu hören, was die Parteien vor der Wahl so zu bieten haben. Und da Wahlkampf damals offenbar noch mit Schnaps und Bier verbunden war, ist er am Ende betrunken und fällt aus dem Fenster.

Viele Parteien, viele verwirrende Programme, am Ende Fenstersturz. Das war die Weimarer Republik. Aber auch heute noch lässt sich aus der kleinen Geschichte etwas lernen. An einer Stelle erzählt der ältere Herr auch von Wahlprogrammen. Er sei bei den „Demokratn“ gewesen. „,Bütte sehr‘, sacht det Frollein, wat da stand, ,da nehm Sie unsa Projramm Numma siemundfürrssich – da is det allens drin. Wenn et Sie nicht jefällt‘, sacht se, ,denn kenn Siet ja umtauschn.‘“