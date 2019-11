F.A.Z. exklusiv : Merz will reden

Friedrich Merz (links, CDU) in Boston im Gespräch mit Gästen nach einem Besuch des Boston Symphony Orchestra Bild: dpa

Es grummelt in der CDU. Friedrich Merz hat angekündigt, auf dem Parteitag in Leipzig eine Programmrede zu halten. Er will Lösungen für die Union präsentieren und gibt sich selbstbewusst: „Es wurden schon andere Reden in Leipzig gehalten.“