Professor Schroeder, Sie verfolgen den Parteitag der AfD in den Messehallen in Magdeburg. Auch frühere AfD-Parteitage haben Sie schon vor Ort verfolgt. In welcher Verfassung sehen Sie die Partei heute?

Sie präsentiert sich weniger zerstritten, fast einheitlich. Das Wort Einheit wurde am Freitag auf der Bühne häufiger erwähnt als andere politische Begriffe. Die Partei scheint mir nach dem Rückzug von Meuthen in der Spitze konsolidiert. Meuthen war ja bis 2022 der entscheidende Protagonist gegen den Rechtsruck der AfD. Ich habe den Eindruck, der Vorstand hat gegenwärtig die Dinge gut im Griff. Das ist auch deshalb möglich, weil der ideologische Konflikt eingefroren worden ist. Er konnte eingefroren werden, weil die Machtverhältnisse geklärt sind; zugunsten der Dominanz des rechtsextremen Flügels.

Die sogenannten Gemäßigten sind verstummt.

Ja. Das hat zur Folge, dass bestimmte Grundsatzfragen wie zwischen Atlantikern und Russlandfreunden aktuell keine Rolle mehr spielen: Aber auch andere Fragen: Wie hältst du es mit der Verfassung? Wie hältst du es mit Europa? Wie hältst du es mit der Koalitionsfrage? Die Antworten werden als gegeben gesetzt. Zugleich wissen wir, dass es nach wie vor viele Delegierte auf diesem Parteitag gibt, die durchaus andere Akzente setzen würden. Sie nehmen sich aber zurück, um das hohe Gut der Einheit zu befördern, und warten auf ihre Chance.

Welche Rolle spielen die beiden Bundessprecher bei dem Prozess, den Sie gerade beschrieben haben?

Eine zentrale Rolle. Sie verkörpern zwei sehr unterschiedliche Führungspersönlichkeiten in Verantwortung. Tino Chrupalla steht für die Sozialfigur des Handwerkers, eines in dieser Republik unterschätzten und für deren ökonomische Leistungskraft unglaublich wichtigen Akteurs, der zwar nicht besonders eloquent ist, aber authentisch. In diesem Authentischen verkörpert er einen wichtigen Teil der Wähler und Mitglieder der AfD. Auf der anderen Seite ist da Alice Weidel, sie ist nicht nur eloquent, sondern eine Frau. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, womit die AfD die Wahrnehmung als Männerpartei zu konterkarieren versucht. Unter den Mitgliedern der AfD sind jedoch nur rund 17 Prozent Frauen, unter den Parteitagsdelegierten sind es noch viel weniger. Die AfD hat also eine komplementäre Führungsstruktur, die sich wechselseitig ergänzt.

Es fehlt allerdings inhaltlich die Ausgewogenheit. Weidel steht für keine inhaltliche Position, sondern nur für eine Strategie.

In der Tat kann das Führungstandem die Vielfalt der Sichtweisen innerhalb der AfD nicht gänzlich einfangen. Hinzu kommt, dass sie in einem gewissen Maße auch durch die Akteure des ehemaligen Flügels beeinflusst werden. Das ist nicht nur Höcke. Da hängen auch Institute, Bündnisse und intellektuelle Spindoktoren dran. Weidel und Chrupalla sind also eingebettet in eine umfassendere programmatisch-strategische Netzstruktur.

Interessant war am Freitag ein Antrag des Bundesvorstands. Es ging darum, ob die AfD einem Beitritt zur Europapartei „Identität und Demokratie“ zustimmen soll. Am Ende folgten die Delegierten dem Vorstand und stimmten zu, aber es gab auch einen Gegenantrag, an dem Leute vom Flügel beteiligten waren. Der sorgte durchaus für Unruhe in der Parteiführung.