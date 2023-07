Will nicht der Vertreter der Schwerbehinderten sein: Schäuble im November 2022 in seinem Bundestagsbüro in Berlin Bild: Hannes Jung

Vieles und viele hat Wolfgang Schäuble, der längstgediente Abgeordnete, kommen und gehen sehen. Im Frühjahr 1973 hat er als gerade einmal dreißig Jahre alter CDU-Bundestagsabgeordneter über den Grundlagenvertrag mit der DDR abgestimmt, knapp zwei Jahrzehnte später den Einigungsvertrag für die Bundesrepublik ausgehandelt und im Oktober 2021 als Alterspräsident den 20. Deutschen Bundestag eröffnet. Vielen seiner Überzeugungen als Parlamentarier ist der heute achtzig Jahre alte Badener, der seit einem Attentat im Jahr 1990 auf den Rollstuhl angewiesen ist, über alle Zäsuren und Zeitenwenden hinweg treu geblieben – auch der, dass die Politiker sich in nicht allzu langen Abständen dem Votum der Bürger stellen müssen.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. Folgen Ich folge

Anders als etwa seine Vorgänger im Amt des Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse (SPD) und Norbert Lammert (CDU) hat Schäuble nie dafür geworben, die Legislaturperiode des Bundestags von vier auf fünf Jahre zu verlängern – wohl wissend, dass es in vielen Ländern anders gehandhabt wird. Schäuble verweist im Gespräch mit der F.A.Z. nicht nur auf die vielen Landesparlamente in Deutschland, in denen die Legislaturperiode mittlerweile nicht mehr vier Jahre beträgt, sondern auch auf Frankreich, das Land in Europa, an dem er hängt wie an keinem anderen.

Schäuble sieht Klima zwischen Fraktionen verstimmt

Ihm ist auch nicht entgangen, dass die vom Bundestag eingesetzte Kommission zur Reform des Wahlrechts und der Modernisierung der Parlamentsarbeit jüngst mit der Mehrheit der Vertreter aller Parteien außer der AfD empfohlen hat, der Bundestag möge sich nur noch alle fünf und nicht mehr alle vier Jahre wählen lassen. Er werde seine Hand dennoch nicht zu diesem Vorhaben reichen, kündigt er im Gespräch an. Und er werde nicht der Einzige sein: „Der Widerstand in der Unionsfraktion gegen eine Verlängerung der Legislaturperiode wird zunehmen“, sagt Schäuble.

Die Argumente, die für 20 Prozent mehr Zeit zwischen den Wahlen sprechen, lässt er nicht gelten, mehr Zeit für gründliche Gesetzgebung etwa. Schäuble lacht: „Empirisch so falsch wie nur irgendwas.“ Seine Nachfolgerin Bärbel Bas (SPD) habe die Regierungsfraktionen schließlich schon nach weniger als zwei Jahren dazu ermahnen müssen, Beratungsfristen einzuhalten und Oppositionsrechte nicht zu beschneiden.

Dass Tempo und Qualität der Gesetzgebung nicht mit der Länge der Legislaturperiode zusammenhängen, hat Schäuble aber auch schon früher erfahren. Ein Eilverfahren könne es mal geben, sagt er und erinnert sich an die Zeit der Anti-Terror-Gesetzgebung zur Zeit der Rote-Armee-Fraktion (RAF). „Ich kann mich aber an keine meiner jetzt 14 Legislaturperioden erinnern, in der es hieß: ,Was – schon wieder Wahlen?‘ In der Mitte der Legislaturperiode hieß es stattdessen regelmäßig ,Immer noch zwei Jahre bis zur Wahl!‘“