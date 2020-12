Wolfgang Schäuble im Interview : „Unsere Demokratie dreht sich viel zu sehr um die AfD“

Herr Präsident, was war das für ein Jahr?

Es war ein Jahr, das wir uns zu Beginn so sicher nicht vorgestellt hätten. Wir waren es gewohnt, dass alles immer weiter aufwärtsgeht. Nun haben wir gesehen, dass es auch ganz anders kommen kann. Dass nichts so sicher ist, wie man glaubt.

Hat etwas an der Art, wie die Deutschen damit umgegangen sind, Sie überrascht?

Wir haben uns nicht viel anders verhalten als unsere Nachbarn in Österreich oder Frankreich. Überraschend war für manche Beobachter, dass unser Gesundheitssystem besser ist, als vor der Pandemie immer behauptet wurde. Nicht überraschend für mich ist, dass die Deutschen, bis auf Ausnahmen, sich diszipliniert und solidarisch verhalten haben. Alles in allem fand ich die Erfahrungen mit uns Deutschen nicht neu. So sind wir halt: so schlecht nicht, aber perfekt auch nicht.