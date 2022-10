Schäuble 50 Jahre im Bundestag : „Wir machen durch Übertreibung alles kaputt“

Aktualisiert am

„Sie wissen, ich bin stur“: Wolfgang Schäuble am 22. September 2022 in seinem Abgeordnetenbüro. Bild: Jens Gyarmaty

Herr Schäuble, erinnern Sie sich an den 13. Dezember 1972?

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge Timo Steppat Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



War das die konstituierende Sitzung des Bundestags?

Ja, Ihre erste.

Gut, daran erinnert man sich schon, wenn man das erste Mal an einer Plenarsitzung teilnimmt. Ich habe noch die Turnhalle in Bonn vor Augen, wo der Bundestag damals zusammenkam. Es hieß über Jahre, das Gebäude würde bald einstürzen. Deswegen mussten wir später dringend den neuen Plenarsaal bauen und ins Wasserwerk umziehen. Bis der neue Plenarsaal dann fertig war, war schon entschieden, dass Berlin Hauptstadt wird und der Bundestag umzieht. Aber zu meiner ersten Sitzung: Die Wahl des Bundestagspräsidenten erfolgte per Namensaufruf, und Annemarie Renger von der SPD wurde zur Parlamentspräsidentin gewählt.