Gespräch mit Wolfgang Schäuble : „Wir sollten auch im Bundestag immer Masken tragen“

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Davon ist nach dem jüngsten EU-Gipfel nicht viel übrig geblieben.

Das kann noch kommen. Auf einem solchen Gipfel reden die Regierungschefs immer darüber, wer wie viel bezahlt und wer wie viel herausbekommt. Sogar in Deutschland hatten wir eine solche Debatte. Aber darauf kommt es doch gar nicht an. Die entscheidende Frage lautet: Was hilft Europa insgesamt? Wie sorgen wir dafür, dass die EU in einer weltpolitisch schwierigen Zeit beieinanderbleibt? Die Beschlüsse vom Juli bieten eine Chance – zwar nicht für die ideale Welt, aber für ein stärkeres, innovativeres, zukunftsfähigeres Europa. Winston Churchill sagte: Verschwende niemals eine gute Krise. Ohne den Druck von Krisen ist die Bereitschaft zu Veränderungen zu gering. Jetzt haben wir eine Krise, wie wir sie uns nie vorstellen konnten. Das müssen wir nutzen, um voranzukommen. Wenn diese Krise nicht groß genug ist, um die Integration voranzubringen, welche dann?

Am Ende der Euro-Krise wurden Sie als Politiker wahrgenommen, der das deutsche Geld beisammenhält. Jetzt plädieren Sie fürs Geldausgeben?