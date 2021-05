Wolfgang Schäuble im Interview : „Ein Opfer rechtfertigt nicht das andere“

Aktualisiert am

Wolfgang Schäuble spricht über Israel und die Hamas sowie über Juden, Muslime und Christen in Deutschland. Und er nimmt die AfD vor dem Vorwurf des Antisemitismus in Schutz.

Herr Bundestagspräsident, wir haben in den vergangenen Tagen Antisemitismus auf unseren Straßen gesehen. Zum Hass von Rechtsex­tremisten kommen Migranten, die die Vernichtung Israels fordern …

… und vergessen Sie nicht den Anti­semitismus der extremen Linken. Wir müssen jeden jüdischen Kindergarten, jede jüdische Einrichtung polizeilich schützen, und es ist unerträglich, dass sich viele Juden im Alltag bedroht sehen. Dabei ist die Mehrheit in Deutschland nicht antisemitisch. Im Gegenteil: Sie empfindet es als Glück, dass nach der Shoah wieder Juden hier leben. Ich finde es wunderbar, wenn junge Israelis sagen, dass Berlin die Stadt ist, die sie am liebsten besuchen. Die jüdischen Gemeinden sind gewachsen, und ein Jude in Deutschland sollte nichts Besonderes mehr sein – umso schlimmer, dass er jetzt wieder besonders bedroht ist.