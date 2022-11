Wolfgang Schäuble im Interview : „Ich bin ja schon ein Unikat im Bundestag“

Aktualisiert am

Herr Schäuble, welche Eigenschaften muss ein guter Bundestagsabgeordneter haben?

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Er muss Leidenschaft haben. Ich sage jungen Leuten, wenn sie mich gelegentlich fragen: Wer möglichst viel Geld verdienen will, sollte nicht Abgeordneter werden. Aber wenn man Freude an der politischen Gestaltung hat, ist es ein wunderschöner Beruf oder sogar eine zeitweilige Berufung. Man muss es ja nicht fünfzig Jahre lang machen.

So wie Sie. An diesem Samstag ist es genau fünfzig Jahre her, dass Sie zum ersten Mal ins Parlament gewählt wurden. Wie waren Ihre ersten Wochen als Abgeordneter?