Berufspolitiker : Wer in der Politik fehl am Platze ist

Wer in der Politik fehl am Platze ist

Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß. Für den scheidenden Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble sind das Tugenden, über die nicht alle in der heutigen Politikergeneration verfügen.

Was braucht es, um ein guter Politiker zu sein? Dazu äußert sich Max Weber in seinem berühmten Vortrag von 1919 nicht direkt. Er spricht davon, dass „drei Qualitäten vornehmlich entscheidend sind für den Politiker: Leidenschaft, Verantwortungsgefühl, Augenmaß.“ Wobei diese Qualitäten auch in jedem beliebigen Beruf dienlich sein dürften.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ergänzte Webers Diktum kürzlich auf einem Kolloquium der Hanns Martin Schleyer Stiftung, man müsse in der Politik wie auch in der Wirtschaft nicht nur etwas können, sondern auch viel ertragen und Defizite offen ansprechen können. Alles andere führe zum Vertrauensverlust – „und der ist für die Demokratie brandgefährlich“. Und vor allem müssten die politisch Verantwortlichen ihre Eignung fortwährend unter Beweis stellen – was freilich auch für andere Berufe gilt.