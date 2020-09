Populismus auf dem Rückzug? : „Populismus braucht einen schwachen Staat“

Herr Merkel, der Befund Ihrer Studie überrascht. In der öffentlichen Wahrnehmung scheint der Populismus eher stärker als schwächer zu werden. Wie erklären Sie sich, dass Ihre Studie nun zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen ist?

Die beiden Phänomene sind durchaus in Einklang zu bringen. Zum einen ist das, was wir im „Populismusbarometer“ herausgefunden haben, ein Trend, den wir über zwei Jahre hinweg durch Umfragen mit über 10.000 Befragten zeigen können. Dieser Trend stabilisiert sich zunehmend. Das ist das eine. Wenn wir aber heute auf die Straße blicken, insbesondere nach Berlin und auf das, was wir am Reichstagsgebäude gesehen haben, dann könnte man meinen, der Populismus erstarke. Dazu ist zu sagen, dass 35.000 Demonstranten zwar eine sehr aktive, erkleckliche Zahl sind, aber das hat überhaupt nichts mit Mehrheiten in der Bevölkerung zu tun, die wir statistisch abfragen konnten.

Das zweite, was wir in unserer Analyse der Umfragen bemerken, ist dass der Populismus in den Einstellungen der Bürger zurückgeht, sich aber gleichzeitig der verbliebene Anteil mit extremistischen Einstellungen radikalisiert. Wir sagen also nicht, dass der Populismus verschwindet, sondern, dass es statistische Zeichen dafür gibt, dass sich der Trend umgekehrt hat. Diesen Trend können wir nicht auf die nächsten zehn Jahre hochrechnen, aber wir glauben, dass er bis zu den Wahlen 20/21 und darüber hinaus stabil sein wird.

Wie stehen Sie zu Aussagen des Bundespräsidenten Steinmeier, der nicht nur anlässlich der Geschehnisse vor dem Reichstag immer wieder betont, der Rechtsextremismus habe „tiefreichende Wurzeln“ in unserer Gesellschaft“?

Ich glaube nicht, dass das eine Fehleinschätzung ist, und ich habe auch großen Respekt davor, dass der Bundespräsident die Sensibilität, die Herausforderung und auch die Widerstandskraft der Demokratie zu seinem Hauptthema gemacht hat. Wir wissen aus anderen Umfragen, dass das latente Potential etwa beim Antisemitismus inakzeptabel hoch ist, da reden wir von fast einem Drittel der Gesellschaft. Die Frage ist aber, wie weit sich ein solches latentes Potential tatsächlich aktualisiert. Und da sehen wir einen Rückstrom von der sogenannten populistischen Mitte, wir sehen also, dass dieses Rekrutierungspotential bei den Mitte-Wählern, die populismusaffin sind, langsam austrocknet. Das verstärkt unsere Trendaussage: Die Zulieferung aus diesem Rekrutierungspotential an Pegida oder AFD, die nach 2015 relativ stark war, ist keineswegs noch so stark wie vor vier oder fünf Jahren.

Zählen Sie den Antisemitismus nicht zum Populismus dazu?

Nicht unbedingt. Sie können harte Rechte haben, harte Antisemiten, die gar nicht populistisch sind, sondern diese haben rechtsextreme oder faschistoide Einstellungen. Und vice versa: Populistische Einstellungen in der Mitte sind nicht automatisch antisemitisch.

Wie definieren Sie „populistische Einstellungen“?