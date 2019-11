Wolfgang Bosbach im Interview : „Ich bin ja für Union pur“

Aktualisiert am

Ist die CDU noch Volkspartei? Könnte man Juniorpartner der Grünen werden? Und was hat das mit dem 1. FC Köln zu tun? Ein Gespräch mit dem CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach.

Herr Bosbach, in den vergangenen Tagen haben sich Politiker aus der Union und der SPD dafür ausgesprochen, den Koalitionsvertrag noch einmal neu zu verhandeln. Ist das sinnvoll?

Ich halte nichts davon, jetzt in neue Koalitionsverhandlungen einzutreten. Das würde mit Sicherheit zu einem monatelangen Stillstand führen. Die letzten Verhandlungen waren schon schwierig genug. Der Koalitionsvertrag ist für vier Jahre geschlossen, nicht nur für zwei. Sollten die Koalitionsparteien jedoch sagen, in dem einen oder anderen Punkt müssen wir nachverhandeln, weil etwa Formulierungen mehrdeutig sind oder weil in der Zwischenzeit neue Themen und Probleme aufgetaucht sind, wäre das etwas anderes.