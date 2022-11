Linke Aktivisten : Stay woke, alter weißer Mann

Woke sollte eigentlich etwas Gutes sein. Denn der Begriff bedeutet laut Duden, dass man politisch wach ist und sich gegen rassistische, sexistische und soziale Diskriminierung engagiert. Nur sieht die Realität ganz anders aus. Das Woke-Sein beanspruchen vor allem Aktivisten des linken Spektrums für sich; beim Gendern, bei den Klimaprotesten, in der Geschlechter- und Identitätspolitik.

Die Aktivisten definieren, wer auf der richtigen Seite steht, nämlich sie, und wer auf der falschen. Nämlich alle, die anderer Meinung sind. Wer sich dem vermeintlich Richtigen widersetzt oder Zweifel äußert, wird mundtot gemacht, indem er als rückständig gebrandmarkt und in die rechte Ecke gestellt wird: der alte weiße Mann mit seinen bürgerlichen Einstellungen – wobei bürgerlich in den Augen der Aktivisten mit rassistisch, homophob und transphob gleichzusetzen ist.

So simpel und zugleich eigentlich anti-woke, da zutiefst diskriminierend, dieses Vorgehen ist, so erfolgreich ist es. Eine radikale und lautstarke Minderheit verändert die Gesellschaft und zieht ihre eigenen Linien des Sagbaren und politisch Korrekten. Universitäten sagen Vorträge ab, Stichwort Cancel Culture. Das Gendern zieht ein in Medien und Institutionen. Straßen werden umbenannt, Kinderbücher gelten als rassistisch.

Es entstehen Sprachverbote

Der Stellenwert der Familie bröckelt, Bürgerlichkeit und Konservativismus geraten in Verruf: Das sind die Spießer in ihren Einfamilienhäusern, wo die Frau am Herd steht, der Mann vor allem Schwulen Angst hat, man noch immer vom Negerkuss spricht, nicht verstehen will, warum die Mohrenapotheke einen anderen Namen erhalten soll, und seinen Kindern zum Einschlafen Winnetou vorliest.

Und wer will schon in diese Ecke gestellt werden? Wer sofort in der Öffentlichkeit zum Höcke-Fan erklärt wird, weil er sich kritisch zum Islamismus äußert, der schweigt lieber. So entstehen Sprachverbote, und die angeblich woken Aktivisten machen genau das, was sie vielen anderen vorwerfen: Intoleranz ausüben. So ist auch das weitverbreitete Gefühl zu erklären, nicht frei sprechen zu dürfen, wenn es um Islamismus, Gleichberechtigung oder Pa­triotismus geht. Und das betrifft nicht extremistische Äußerungen, sondern Meinungen, die eine Demokratie aushalten sollte und auch kann. Nicht aber die Aktivisten, was schon zeigt, wie demokratisch sie selbst sind.

Dazu passt: Immer wieder kommt es zu Hetzjagden durch Aktivisten. Auch als Frau kann man schnell zu einem alten weißen und rassistischen Mann gemacht werden. Die Reihe derer, die zu spüren bekamen, was es heißt, von der „woken“ Bewegung zum Gegner erklärt zu werden, ist mittlerweile lang. So wurde Deutschlands bekannteste Feministin Alice Schwarzer angefeindet, weil sie es gewagt hatte, die „Trans-Mode“ zu kritisieren, und die unbegrenzte Toleranz in der Trans-Politik beklagte. Weil sie als Feministin zwar die Geschlechterrollen abschaffen will, aber nicht das biologische Geschlecht, sollte sie eine Transhasserin sein.

„Macht der Inquisition“

Die Ethnologin Susanne Schröter wurde als Rassistin beschimpft – wegen einer Tagung über das „islamische Kopftuch“. Den „woken“ Aktivisten wirft Schröter vor, sie glaubten, in Besitz einer unhinterfragbaren Wahrheit zu sein, und wollten jede andere Meinung aus der Öffentlichkeit verbannen.

Mehr zum Thema 1/

Ein weiteres Beispiel dafür ist der Komiker Dieter Nuhr. Nachdem er kürzlich angesichts der Woke-Bewegung von einer „machtvollen, kleinen Elite“ sprach, die versuche, das Land zu steuern, musste er sich den Vorwurf gefallen lassen, er verwende antisemitische Verschwörungserzählungen. Nuhr hat den Hass auch schon früher zu spüren bekommen. Etwa nachdem er Greta Thunberg kritisiert hatte. Er hatte gewitzelt, dass er gespannt sei, was Thunberg mache, wenn es kalt wird. Heizen könne es ja nicht sein.

Angesichts der Empörung, die ihn traf, sprach Nuhr von der Macht der Inquisition. Allerdings einer, die hauptsächlich in den sozialen Netzwerken vorherrsche, aber nicht in der realen Welt. Das hat einen guten Grund. Die Forderungen der Aktivisten, ihre Ansichten und ihre Empörung haben oftmals mit der Mehrheitsmeinung im Land nichts zu tun. Die Proteste der Klimakleber? Hält die große Mehrheit im Land für falsch. Gendern? Hält ebenfalls eine große Mehrheit für nicht sinnvoll.

Daraus den Schluss zu ziehen, dass dann die Radikalität der Aktivisten ja gerechtfertigt sein könnte, weil die Gesellschaft rückständig sei, wäre aber einfach nur falsch. Denn was die Aktivisten verkennen: Jemand, der das traditionelle Familienbild als Ideal sieht, muss kein Schwulen- oder Transhasser sein. Jemand, der sich nicht auf der Straße festkleben will, kann trotzdem dafür sein, den Klimawandel aufzuhalten. Und man kann auch entschieden gegen Rechtsextremismus eintreten, ohne gleich jeden Wähler rechts der SPD zum Rassisten zu erklären. Und das ist eigentlich politisch wach, also woke.