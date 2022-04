Ein Schritt vor, zwei zurück : Die Methode des Friedrich Merz

Drei Auftritte stehen Friedrich Merz bevor, als ihn sein Chauffeur Richtung Hamburg fährt, aber nicht in die Stadt hinein, sondern in Städte vor der Stadt, denn da ist es ja auch schön. Zuerst muss Merz einen Röntgenlaser besich­tigen, dann eine Rede halten in einem Dreisternehotel, dann eine Rede halten in einem Autohaus. Es ist Wahlkampf hier, in Schleswig Holstein, so wie beinahe immer irgendwo Wahlkampf ist, erst recht im Leben von Friedrich Merz, der sich zunächst in den Bundestag kämpfte und dann, wenige Monate später, an die Spitze der CDU.

Nun kämpft er dafür, dass die Erfolge kommen, in Berlin, aber an diesem Dienstag Mitte April auch in Schenefeld, Pinneberg, Norderstedt. Jeder CDU-Erfolg ist jetzt auch ein Merz-Erfolg, und jede CDU-Niederlage, wie zum Beispiel kürzlich die im Saarland, ist auch eine Merz-Niederlage. Es ist ein Nachmittag wie jeder andere, Tag 72 mit Merz als Parteichef, der den Weg in die Zu­kunft sucht.