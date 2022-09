Affäre um Woelkis Hochschule : Rektor bestreitet Finanzierungszusage

Krisenkommunikation im Erzbistum Köln: Erst dementiert der Rektor der „Kölner Hochschule für Katholische Theologie“, Christoph Ohly, etwas, das in der F.A.Z. gar nicht zu lesen war – dann bestreitet er, was er selbst unterschrieben hat.

Steinig: Kardinal Woelki am 1. September im Garten des Erzbischöflichen Hauses in Köln Bild: dpa

Am Donnerstagmittag um 13 Uhr 26 Minuten und 11 Sekunden war die Welt rings um den Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki wieder in Ordnung – wenn auch nur kurz. In einer Meldung der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) versuchte der Rektor der von Woelki vor drei Jahren ins Leben gerufenen „Kölner Hochschule für Katholische Theologie“ (KHKT) den Eindruck zu erwecken, die F.A.Z. habe die Unwahrheit geschrieben.

Die F.A.Z., so der Kirchenrechtsprofessor Christoph Ohly, habe behauptet, er habe „dem Vatikan in einem Brief eine verbindliche Finanzierung der KHKT“ zugesagt. Diese Darstellung weise er „entschieden“ zurück. „Weder mündlich noch schriftlich habe er eine solche Äußerung getätigt.“

Tatsächlich dementierte Ohly etwas, was in der F.A.Z. gar nicht zu lesen war. In der Donnerstagausgabe hatte die Zeitung auf Seite 3 geschrieben, dass Ohly im Zuge des Reakkreditierungsverfahrens des Magister-Studiengangs Katholische Theologie der KHKT der kirchlichen Agentur AKAST eine entsprechende Zusicherung gemacht hat. Wörtlich hatte Ohly am 2. März 2022 der in Ingolstadt ansässigen Organisation mitgeteilt, dass „für den Zeitraum der Akkreditierung die finanzielle Ausstattung jedenfalls gesichert ist“. Diese Zusicherung ist notwendig, damit der einzige Studiengang der KHKT für die kommenden sechs Jahre reakkreditiert werden kann.

Für Ohlys Zusicherung unabdingbar ist indes die Zustimmung mehrerer Gremien des Erzbistums, die mit der Aufstellung und Verabschiedung des Haushaltes befasst sind. Diese sind aber bis heute nicht mit Frage der Finanzierung befasst worden, obwohl der Kardinal kein Geld mehr zur freien Verfügung hat, mit dem er sein Prestigeprojekt noch länger am Leben erhalten kann. Ohly wie auch Woelki als der Großkanzler der Hochschule haben damit eindeutig gegen Kirchenrecht verstoßen.

Am Donnerstagnachmittag verbreitete die KNA eine neue Version ihrer Meldung. Seit 15 Uhr 10 Minuten und 21 Sekunden bestreitet Ohly „entschieden“, jemals „in einem Brief eine verbindliche Finanzierung der KHKT zugesagt“ zu haben.

Der Vorsitzende des Diözesanrates der Katholiken im Erzbistum Köln, der Solinger Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD), kommentierte gegenüber der F.A.Z. die neuerliche Volte mit den Worten: „Wenn Ohly trotz eindeutiger Beweise behauptet, nichts unterschrieben zu haben, dann müssen der Bruch des Kirchenrechts und auch diese Lüge umgehend Konsequenzen haben.“