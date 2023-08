Nach der Maßregelung eines Priesters wegen einer Segensfeier für homo­sexuelle Paare haben im Erzbistum Köln leitende Geistliche gegen die Entscheidung von Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki protestiert. „Als Mitbrüder im priesterlichen Dienst und als Kollegen bekunden wir unsere Solidarität mit Monsignore Herbert Ullmann“, heißt es in einer Erklärung, die der Düsseldorfer Stadtdechant Frank Heidkamp und seine beiden Stellvertreter am Montagabend auf Facebook veröffentlichten.

Thomas Jansen Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

„Die von Christus verkündete und gelebte Barmherzigkeit muss dem Buchstaben des Kirchenrechts weichen. Dies macht die Kirche weiter unglaubwürdig“, schrieben die Geistlichen. „Wie unglaubwürdig wollen wir uns noch innerhalb und außerhalb unserer Gemeinden machen?“

Das Erzbistum verteidigte die Entscheidung

In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass Ullmann von Woelki eine Abmahnung erhalten hatte, weil er im März in Mettmann einem „Segnungsgottesdienst für alle sich liebenden Paare“ vorstand, der sich auch an Homosexuelle richtete. Nach Angaben aus Ullmanns Gemeinde bekam er die Abmahnung vom Erzbistum, nachdem er in Rom anonym angezeigt worden war. Zugleich habe ihm das Erzbistum untersagt, künftig solche Feiern abzuhalten.

Das Erzbistum Köln verteidigte die Entscheidung. Im Erzbistum werde die Haltung gelebt, welche die offizielle Haltung der katholischen Kirche sei, sagte Generalvikar Guido Assmann der Zeitung „Rheinische Post“. „Und daran sollte sich auch jeder Priester halten.“ Sollte der Vatikan ei­ne andere Beurteilung und Haltung annehmen, „würde das Erzbistum Köln dem natürlich folgen“, so Assmann weiter.

Mehr zum Thema 1/

Die Vollversammlung des Synodalen Weges hatte im März mit der nötigen Zweidrittelmehrheit der deutschen Bischöfe die Einführung offizieller Segensfeiern für homosexuelle Paare beschlossen. Woelki hatte sich der Stimme enthalten. Damals teilte das Erzbistum Köln mit, der Erzbischof wolle erst die Stellungnahme des Va­tikans zu diesem Vorhaben abwarten. Er rechne damit, dass sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, in Rom um eine Klärung dieser Frage bemühen werde. Der Beschluss des Synodalen Wegs sieht vor, dass Priester, die einer Segensfeier für gleichgeschlechtliche Paare vorstehen, nicht mehr mit disziplinarischen Konsequenzen rechnen müssen.