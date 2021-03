Nach Entscheidung des Vatikans : Woelki befürwortet Segnungsverbot für homosexuelle Paare

Aktualisiert am

Kardinal Rainer Maria Woelki verlässt eine Pressekonferenz am 23. März. Bild: EPA

Die Vorgabe des Vatikans, homosexuellen Paaren die Segnung zu verweigern, stößt in Teilen der katholischen Kirchen auf Kritik und Widerstand. Nicht so in Köln, wo sich der Kardinal der umstrittenen Position aus Rom anschließt.