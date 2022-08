Missbrauchsfall : Zweifel an Woelkis eidesstattlicher Erklärung

Aktualisiert am

Zweifel an Woelkis eidesstattlicher Erklärung

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki sieht sich mit Zweifeln an einer von ihm abgegebenen eidesstattlichen Erklärung zum Missbrauchsfall eines prominenten Geistlichen konfrontiert. Woelki hatte in einem Gerichtsverfahren im August an Eides statt versichert, mit den Vorwürfen gegen den 2019 verstorbenen Priester Winfried Pilz nicht vor der vierten Juniwoche 2022 befasst gewesen zu sein.

Nach Informationen des Deutschlandfunks und der Beilage „Christ & Welt“ der Wochenzeitung „Die Zeit“ soll Woelkis Büroleiterin jedoch schon im Mai 2022 einen Missbrauchsbetroffenen per Brief zu einem Gespräch am 27. Juni eingeladen haben, der Pilz vorwirft, ihn zweimal vergewaltigt zu haben. Der Deutschlandfunk zitiert aus der Einladung die Formulierung „der Herr Kardinal bat mich bei Ihnen anzufragen“.

Erzbistum: Kein Widerspruch

Das Erzbistum bestätigte die Einladung vom Mai, sieht darin aber keinen Widerspruch zur eidesstattlichen Erklärung Woelkis. Dem Kölner Kardinal sei erst in der vierten Juniwoche mitgeteilt worden, dass der Betroffene Vorwürfe gegen Pilz erhebe, teilte die Pressestelle mit.

Nach der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens im März 2021 habe Woelki jene Personen zu Gesprächen eingeladen, die im Zusammenhang mit Missbrauchsfällen eine Unterredung mit ihm gewünscht hätten, erläuterte ein Sprecher des Erzbistums dem Internetportal „katholisch.de“. In solchen Fällen sei das Büro von Woelki angewiesen, „selbständig einen Termin zuzuweisen und selbständig die Einladung zu koordinieren und den Termin abzustimmen“. Die Formulierung „der Herr Kardinal bat mich bei Ihnen anzufragen“ nehme daher lediglich auf die „generelle Bitte“ Woelkis Bezug, Termine für solche Gespräche zu vereinbaren. Eine eigene Befassung von Kardinal Woelki mit dem Fall könne somit nicht daraus abgeleitet werden.

Der Kölner Priester Pilz war von 2000 bis 2010 Präsident des katholischen Hilfswerks „Die Sternsinger“. Zuvor wirkte er im Erzbistum Köln als Kaplan, Jugendseelsorger und von 1972 bis 1989 Rektor der Jugendbildungsstätte Haus Altenberg.

Das Erzbistum Köln hatte den Fall Pilz Ende Juni publik gemacht und mögliche weitere Betroffene aufgerufen sich zu melden. Der Priester werde beschuldigt, in den siebziger Jahren einen schutzbedürftigen Erwachsenen sexuell missbraucht zu haben, teilte die Erzdiözese damals mit. Nach eigenen Angaben erfuhr das Erzbistum Köln 2012 von den Anschuldigungen gegen Pilz. 2014 erteilte Woelkis Vorgänger, Kardinal Joachim Meisner, dem Geistlichen demnach einen Verweis, legte ihm eine Geldstrafe auf und verbot ihm den Kontakt zu Minderjährigen. Seit 2014 lebte Pilz als Ruhestandsgeistlicher im Bistum Dresden-Meißen. Die dortige Bistumsleitung erfuhr nach eigenen Angaben erst in der zweiten Junihälfte dieses Jahres von den Anschuldigungen.

Woelki befasste sich nach Angaben des Erzbistums nicht mit dem Fall, weil die Akte schon unter seinem Vorgänger Meisner geschlossen gewesen sei. Das Erzbistum Köln veröffentlichte zum Tod von Pilz 2019 einen überschwänglichen Nachruf des Personalchefs, der zu diesem Zeitpunkt von den Vorwürfen wusste.