Wöchentliche Umfrage : Union erreicht neuen Höchstwert

CDU und CSU kommen in der wöchentlichen Umfrage der „Bild am Sonntag“ auf einen Höchstwert von 38 Prozent. Der Koalitionspartner SPD hingegen kann offenbar nicht vom Corona-Krisenmanagement der Regierung profitieren.

Der Höhenflug der Unionsparteien in aktuellen Umfragen hält weiter an: Im Sonntagstrend, den das Umfrageinstitut Kantar wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kletterten CDU und CSU auf einen neuen Höchstwert. Sie kommen nun auf 38 Prozent, dies ist ein Prozentpunkt mehr als noch vor einer Woche. Damit hat die Union einen Vorsprung von 22 Prozentpunkten vor ihrem Koalitionspartner SPD.

Anders als die Union können die Sozialdemokraten offensichtlich nicht vom Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung profitieren. Sie verlieren zwei Punkte im Vergleich zur Vorwoche und landen bei 16 Prozent. Ebenfalls nach unten ging es für die Grünen. Sie verlieren einen weiteren Punkt und kommen nun auf 15 Prozent – das ist der schlechteste Wert seit mehr als 14 Monaten.

Die AfD kann sich in dieser Woche um zwei Punkte erholen und kommt auf elf Prozent. Die Linkspartei legt einen Punkt auf neun Prozent zu, die FDP verliert einen Punkt und rutscht auf sechs Prozent. Die sonstigen Parteien kommen auf fünf Prozent.

Für die Umfrage wurde vom 16. bis zum 22. April insgesamt 2003 Menschen folgende Frage gestellt: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"