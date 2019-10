Stockfotos von „Politikern“ : Bitte recht übertrieben!

Alle Fotos in der Bildergalerie an diesem Artikel sind Stockfotos, also Bilder, die auf Vorrat produziert wurden. Das funktioniert so: Ein Fotograf macht Aufnahmen zu einem Thema, zum Beispiel Wahlen, obwohl gerade gar keine Wahl stattfindet. Er fotografiert ein Symbol für Wahlen, etwa eine Wahlurne oder ein Model, das so tut, als wählte es gerade. Große Bildagenturen stellen diese Fotos ins Internet. Sie schreiben dazu, was auf den Fotos zu sehen sein soll; wie das klingt, zeigen die Bildtexte, die wir hier zitieren. So entstehen riesige Datenbanken mit Fotos zu nahezu jedem Thema. Sie funktionieren wie Supermärkte: Die Regale sind voll, jeder nimmt, was er haben will, und zahlt an der Kasse.

Die Kunden sind Buchverlage, Zeitschriften, Internetseiten, Werbeagenturen, Firmenkataloge, Parteien, auch kleine Vereine und Bürgerinitiativen, die professionelle Bilder für ihre Flugblätter wollen. Das funktioniert ganz gut, wenn jemand zum Beispiel eine schöne Aufnahme eines grünen Apfels sucht oder ein Foto von zwei Eheringen als Symbol für ewige Liebe. Beim Thema Politik sieht die Sache anders aus. Nämlich geradezu grotesk. Stockfotos zeigen Politik als einen Zirkus, in dem Clowns die Direktoren sind.