Im Museum in der ehemaligen Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit in der Normannenstraße in Berlin können sich Nachgeborene über die SED-Diktatur informieren. Bild: dpa

In der Bundesrepublik fragte die junge Generation, was ihre Eltern in der NS-Diktatur getan hatten. In Ostdeutschland gibt es solche Fragen mit Hinblick auf die SED-Herrschaft nicht. Im Gegenteil, der Vorwurf kommt von den Alten.