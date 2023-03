Noch immer in einer provisorischen Halle: Ein Bundeswehr-Geländewagen in einem Überschlag- und Rettungssimulator in der Wehrtechnischen Dienststelle in Trier Bild: Frank Röth

Südlich der alten Römerstadt Trier liegt hinter den Weinbergen am Aveler Bach ein streng geheimes Terrain der Bundeswehr. Eine schmale Straße führt entlang der winterkahlen Rebstöcke und endet vor einem schwer gesicherten Tor. Es ist der Zugang in die abgeschirmte Welt der „Wehrtechnischen Dienststelle 41“. Rund 400 Fachleute arbeiten dort an streng vertraulicher Militärtechnik für die Bundeswehr von morgen. Verteilt auf dem riesigen Gelände finden sich Hallen und Labore, Prüfstände und Fahrbahnen, die nur mit besonderen Zugangsberechtigungen und -codes betreten werden können.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Die meisten Zivilisten und Soldaten, die hier arbeiten, sind Ingenieure und Techniker oder Handwerker. In allen schlagen die Herzen von Tüftlern, Testern und haargenauen Vermessern. Was ihnen hier unter die Fittiche kommt, wird tief durchleuchtet und auf das Extremste erprobt. Ziel der Arbeit ist es, der Bundeswehr brauchbares und haltbares Material zu liefern. Was hier an schweren Rüstungsgütern getestet wird, muss sich unter Extrembedingungen im Eis oder in der Wüste, im Gebirge und im Schlamm bewähren, auf Tausenden von Kilometern über viele Monate. Viele große Rüstungsprojekte werden in Trier über Jahre begleitet und getestet. Was hier durchfällt, muss in der Industrie verbessert werden. Auf Biegen und Brechen.

In der Bundeswehr gibt es sechs solcher Wehrtechnischer Dienststellen (WTD). Sie haben unterschiedliche Aufgaben. In Eckernförde etwa geht es um Schiffe, in Manching um Luftfahrzeuge. Im alpinen Oberjettenberg werden unter anderem „nichtletale Wirkmittel“ getestet, also Wirkstoffe, die zwar kampfunfähig machen, aber Gegner nicht töten. Erforscht wird auch die „Nukleare Blastwirkung“, also die Wirkung einer Atomwaffenexplosion. In Trier ist man für alles zuständig, was in den Streitkräften rollt und rasselt, Geländewagen, Laster und Panzer aller Art. Neben der Projektbegleitung für neue Fahrzeuge obliegt den Technikern hier auch die Forschung an unbemannten Fahrzeugen oder der aufwendige Betrieb und Schutz intelligenter Bordnetze. In einem kleinen Forschungsbereich tüfteln Experten daran, wie man durch Kraft-Wärme-Kopplung den Energiebedarf eines Feldlagers halbieren kann. Aufs Jahr gerechnet könnten dabei in einem Lager für 300 Soldaten alleine sieben Millionen Liter Diesel eingespart werden.

Mischung aus Techniker und Bürokrat

Der Chef der Einrichtung mit dem unscheinbaren Kürzel „WTD 41“ ist Jürgen Simon, Anfang 60. Der Mann ist, wie viele hier, eine Mischung aus begeistertem Techniker und akribischem Bürokraten. Nach dem Wehrdienst hat Simon Maschinenbau studiert und dann im Beschaffungswesen der Streitkräfte seine Lebensaufgabe gefunden. Zeitweise war er im Koblenzer Rüstungsamt Leiter der Abteilung „Kampf“. Deren Name ist Programm. Aber im Rahmen irgendeiner mittelmäßig strukturierten Strukturreform musste Simon seinen Platz für einen General räumen. Das Heer wollte unbedingt einen Uniformierten auf dem Kampfposten. Nun führt er seit ein paar Jahren in Trier sein eigenes Reich.

Simons wichtigstes Projekt, jedenfalls nach Gewicht und Durchschlagskraft, war die Panzerhaubitze 2000, ein mächtiges Geschütz auf Kettenantrieb, das seit Mitte des Jahres in einigen Exem­plaren den ukrainischen Widerstand gegen den russischen Überfall stärkt. Ohne Simon stünde die Haubitze jetzt nicht im Dienst der Freiheit, das steht fest – auch wenn er das selbst so nicht sagen würde.