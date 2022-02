Bundeswehr : Wo deutsche Truppen das NATO-Gebiet schützen

Seit Beginn des ersten russischen Angriffs auf die Ukraine hat die NATO ihre Präsenz an der Ostflanke des Bündnisgebiets verstärkt. Dabei ging es darum, Zeichen der Solidarität mit Polen und den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen zu setzen. Deutschland hat sich von Anfang an daran beteiligt und ist derzeit das einzige Land der Europäischen Union, das eine der vier Kampfgruppen der sogenannten „Enhanced Forward Presence“, übersetzt etwa „verstärkte Vornepräsenz“, führt. Die NATO reagierte mit den Kampfgruppen auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland und die fortgesetzte Destabilisierung der Ukraine, die das Bündnis 2014 vollkommen unvorbereitet erwischt hatte. Seither hat die NATO ihre Reaktionsfähigkeit wieder stark verbessert.

Während die Amerikaner seit 2017 regelmäßig etwa 3000 bis 5000 Soldaten quer durch Europa nach Polen verlegen, führt Großbritannien die Battlegroup in Estland, Kanada jene in Lettland und Deutschland die kleine NATO-Truppe in Litauen mit Stationierung in Rukla. Dort sind neben Bundeswehr-Angehörigen weitere Nationen vertreten. Das Heer entsendet jeweils größere Teile eines Bataillons. Kommandeur des aktuellen Kontingents ist seit einigen Wochen Oberstleutnant Daniel Andrä mit Soldaten des Panzergrenadierbataillons 411 aus Mecklenburg-Vorpommern. Zu seinem Bereich gehören etwa 500 Soldaten aus Deutschland, dazu weitere 500 aus anderen Staaten.

Wegen der verschlechterten Sicherheitslage hatte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) bereits vorige Woche weitere 350 Soldaten und sowie Fahrzeuge der Bundeswehr nach Litauen entsandt, darunter auch schwere Panzerhaubitzen. Mehr Verstärkung ist geplant, wie die Ministerin am Donnerstag mitteilte. Insgesamt haben diese Truppen zwar einen gewissen Kampfwert, sie machen aber vor allem deutlich, dass ein Angriff auf sie und ihr Stationierungsland die gesamte NATO betreffen würde.

Innerhalb weniger Stunden verlegefähig

Sollte es zur Konfrontation kommen, russische Verbände etwa in Estland die Grenze überschreiten, stünden der NATO als schnelle Reaktionstruppen seit 2017 unter anderem drei verstärkte Brigaden mit jeweils rund 5000 Soldaten zur Verfügung. Jeweils eine dieser Brigaden ist innerhalb weniger Stunden verlegefähig. In diesem Jahr soll das eine französisch geführte Brigade sein, die als Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) die höchste Einsatzbereitschaft hat.

Im Falle einer Konfrontation mit Russland wäre neben der französischen Brigade auch die für 2023 geplante deutsche sofort im Kampf. Sie ist gerade in der Stand-up-Phase, also schon relativ rasch mobilisierbar. Derzeit bereitet sich die Jägerbrigade 37 gemeinsam mit multinationalen Truppenteilen auf ihre Aufgabe vor. Die NATO hat die ursprünglich recht lange Mobilisierungszeit von 30 Tagen kürzlich auf nunmehr sieben Tage reduziert, was die Bundeswehr vor eine ziemlich große Herausforderung stellt, da Fahrzeuge und viele Ausrüstungsteile aus anderen Verbänden ausgeliehen werden müssen, um eine volle Ausstattung zu erreichen.

Neben dem Heer ist regelmäßig auch die Deutsche Marine in der Ostsee in NATO-Verbänden präsent und hat die Kooperation mit den Anrainer-Staaten der Allianz stark ausgebaut. Auch mit Schweden, das nicht der NATO angehört, wird seit 2014 enger kooperiert. Einen Beitrag zum Schutz der Bündnisgrenzen leistet auch die Luftwaffe. Sie ist regelmäßig mit Eurofightern dabei, wenn es beim verstärkten „Air Policing Baltikum“ darum geht, russischen Militärflugzeugen die Grenzen des NATO-Luftraums zu zeigen und sie gelegentlich zu eskortieren. Jeweils für acht Monate eines Jahres stehen deutsche Eurofighter dafür zur Verfügung.

Zudem beteiligt sich die Luftwaffe mit wachsender Intensität an der Überwachung der südöstlichen NATO-Flanke. Nachdem bereits seit einiger Zeit drei Eurofighter von Rumänien aus eingesetzt werden, sind am Donnerstag drei weitere Jets dorthin verlegt worden, um eventuelle russische Übergriffe auf NATO-Luftraum oder auf Gewässer des Schwarzen Meeres vor NATO-Staaten zu begegnen.