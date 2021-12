Corona-Proteste in Sachsen : Wo der CDU-Vorsitzende mit Impfgegnern demonstriert

Und die vielen Corona-Toten? Ein „Totschlagargument“, schimpft der Bau-Bürgermeister von der CDU. Protest gegen Corona-Maßnahmen am 6. Dezember in Freiberg in Sachsen Bild: dpa

Jeden Tag ärgert sich Ulrich Schadeberg über den Kasten mit dem „Corona-Unsinn“ vor seinem Haus. Darin hängen Zettel, die vor der Impfung warnen, vor „Panikmache“ und „Zensur“. Schadeberg schaut ratlos hinüber zum Gartenzaun des Nachbarn: „Ich krieg das gar nicht in meinen Kopf rein!“, ruft er schnaufend in die kalte Luft. Schadeberg war sein Leben lang Arzt in Freiberg, er hatte die ganze Stadt im Wartezimmer, aber manchmal versteht er seine Mitbürger einfach nicht. Er versteht die Frau nicht, die mit einem „Judenstern“ an der Jacke zum Bäcker geht. Er versteht den Mann nicht, der in der Bank anfängt zu pöbeln, weil er eine Maske aufziehen soll. Und er versteht die Leute nicht, die jeden Montag zusammen mit Verschwörungstheoretikern und Neonazis durch die Straßen ziehen. So viel Wut und so wenig Verstand: „Was ist denn mit denen los?“

Schadeberg zuckt mit den Achseln und weist den Weg ins Haus. Von jeder Treppenstufe blickt ein hölzerner Nussknacker herab, auf dem Sims wachen Engel mit Kerzlein in den Händen, zwischen den kleinen Chorsängern qualmen die Räuchermännchen, und mittendrin schneidet Magdalena Schadeberg den Stollen an. Auch sie war Ärztin, und auch sie hat keine Antworten auf die Fragen ihres Mannes. Es gebe ja tolle Animationen im Fernsehen, erzählt sie. Die zeigten genau, wie der Impfstoff wirkt. „Vielleicht fehlt manchen die Vorbildung?“ Ulrich wiegt den Kopf: „Man muss ja nicht wissen, was T-Zellen sind, es reicht doch, den Experten zu vertrauen!“