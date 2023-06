Wissenschaftszeitvertrag : Nach vier Jahren sollen Postdocs Klarheit haben

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat einen Referentenentwurf zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz vorgelegt. Für die Phase nach der Promotion soll künftig ein „4 plus 2 Modell“ gelten. Das bedeutet, dass die bisherige Höchstbefristungsdauer nach der Promotion von sechs auf vier Jahre reduziert werden soll.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Danach soll sich entscheiden, ob es für einen jungen Wissenschaftler eine Perspektive in der Wissenschaft gibt. Eine weitere Befristung von bis zu zwei Jahren ist nur mit einer Anschlusszusage zulässig, also mit der Versicherung, dass anschließend ein unbefristeter Vertrag abgeschlossen wird. Die vorab verabredeten Leistungen müssen erreicht werden. Das soll in einem transparenten Verfahren evaluiert werden.

Die Mindestvertragslaufzeiten für Erstverträge sollen für die Zeit bis zur Promotion künftig bei drei Jahren und für die Postdoc-Phase bei zwei Jahren liegen. Die Qualifizierungsbefristung soll auch für Wissenschaftler gelten, die in sogenannten Drittmittelprojekten beschäftigt sind. Eine Drittmittelbefristung ist erst zulässig, wenn die Höchstbefristungsgrenze der Qualifizierungsbefristung ausgeschöpft ist. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sagte, dass die Forscher so auch von den „Mindestvertragslaufzeiten und den familien- und sozialpolitischen Regelungen der Qualifizierungsbefristung“ profitierten.

Mehr Planungssicherheit für studentische Beschäftigte

Für studentische Beschäftigte soll künftig eine regelmäßige Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr gelten. Die Höchstbefristungsgrenze soll von sechs auf acht Jahre erweitert werden. Damit solle verhindert werden, dass studentische Beschäftigte ausgerechnet in der Endphase ihres Studiums nicht weiterbeschäftigt werden könnten, sagte Stark-Watzinger am Dienstag in Berlin.

Das Ministerium hat einen Referentenentwurf vorgelegt, der nicht von allen Koalitionspartnern geteilt wird. Die Verhandlungen mit den für das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zuständigen Berichterstattern der Ampel-Fraktionen waren auch bei einem letzten Gespräch am Montag ohne Ergebnis geblieben. Stark-Watzinger bedauerte das. Einen Dissens gab es vor allem über die Höchstbefristung für Postdocs, die bei der Veröffentlichung der Eckpunkte zum Entwurf auch einen Proteststurm zur Folge hatte, weil sie zu knapp bemessen war.

Der Entwurf ist am Dienstag ans Kanzleramt geschickt worden und geht danach in die Ressortabstimmung, sowie in die Beteiligung von Ländern und Verbänden. Das BMBF strebt einen Kabinettstermin nach der Sommerpause an. Danach folgt das parlamentarische Verfahren, bei dem es vor allem um den Dissens bei der Befristung der Postdoc-Phase gehen wird. Mit einem Beschluss ist erst im Frühjahr 2024 zu rechnen.