Wissenschaftler in Sorge : Das Virus verändert sich weiter

Ein neuer Bericht der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) liefert beunruhigende Erkenntnisse über die „britische“ Coronavirus-Variante B.1.1.7. Das Virus breitet sich demnach weiter aus und hat sich in Großbritannien genetisch weiter verändert. Es passt sich offenbar immer mehr seiner menschlichen Umgebung an. In elf dokumentierten Fällen ist bei jüngsten Genomanalysen die Mutation E484K aufgetaucht, die unabhängig davon auf anderen Kontinenten entstanden war und bei der „südafrikanischen“ und „brasilianischen“ Variante enthalten ist.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Noch ist unklar, ob die ohnehin ansteckendere britische Variante mit dieser Zusatzmutation noch gefährlicher wird. Dazu ist zu wenig über die Ansteckraten dieser frischen Kombi-Mutanten bekannt. Die bisherige B.1.1.7.-Variante hat man mittlerweile – ohne die E484K-Mutation – in 73 Ländern nachgewiesen, Deutschland eingeschlossen. Nach Veröffentlichung des PHE-Berichts ist die Einschätzung aller Virologen von der Sorge getragen, dass die zusätzliche Mutation den Immunschutz genesener Infizierter und die Wirkung der Impfstoffe sowie von monoklonalen Antikörpern zumindest abschwächen könnte.

Hochwertige Atemschutzmasken vorschreiben?

Die E484K-Mutation ist nicht etwa eingeschleppt, sondern in den britischen Varianten offensichtlich jeweils spontan entstanden. Der Vorteil, den das Virus damit hat, legen Laborstudien und die in Südafrika und Brasilien ermittelten epidemiologischen Daten nahe. Dort haben sich die mit E484K ausgestatteten Varianten B.1.135 und P1 auch in Gebieten rasch verbreitet, in denen ein erheblicher Teil der Bevölkerung schon für immun gehalten wurde.

Die durch die Mutation verursachte Veränderung an der Virusbindungsstelle im „Spike“-Protein macht neutralisierende Antikörper wenigstens zum Teil unwirksam. Allerdings ist unklar, in welchem Umfang genau. Kontrollierte Studien haben gezeigt, dass eine stark ausgeprägte Immunantwort, wie sie etwa bei den bisherigen Impfstoffen ausgelöst wird, noch immer stark genug sein sollte – zumal nach einer Infektion oder Impfung nicht nur Antikörper, sondern auch unterschiedliche T-Immunzellen gebildet werden.

In aktuellen klinischen Studien, in denen etwa der nächste vielversprechende Impfstoffkandidat Novavax getestet wurde, war die Wirksamkeit von 89 Prozent in Großbritannien (mit vorwiegend noch „alten“ Varianten) auf unter 60 Prozent bei Impflingen in Südafrika (mit vielen B.1.135-Infizierten) herabgesetzt. Ein ähnliches Bild ergab sich in der Zulassungsstudie mit dem ebenfalls vielversprechenden Johnson-und-Johnson-Impfstoff. Biontech/Pfizer hat vor kurzem Daten veröffentlicht, die zeigen, dass ihr mRNA-Impfstoff gegen die ansteckendere B1.1.7.-Variante wirkt – die E484K-Mutation war darin allerdings noch nicht enthalten.

Forscher um Ravi Gupta in Cambridge haben künstliche Virenbindungsstellen inklusive E484K erzeugt und gegen das Blutserum von Biontech/Pfizer-Geimpften getestet. Vorläufiges Ergebnis: Um Viren mit E484K unschädlich zu machen, mussten deutlich größere Antikörpermengen der Geimpften eingesetzt werden. Der Impfschutz ist damit keineswegs ausgeschlossen. Allerdings zeigen neue – wenn auch ebenfalls noch nicht begutachtete – Laborstudien, die israelische Wissenschaftler des Weizmann-Instituts in Rehovot in Hefekulturen vorgenommen haben, dass die nun beide in B1.1.7. vorhandenen Mutationen (E484K und N501Y) die Haftung des Virus an die ACE2-Bindungsstelle im Menschen um das Sechshundertfache erhöhen. Schon geringere Virusmengen könnten so für eine Ansteckung ausreichen. Deshalb, so die Forscher, müsse geprüft werden, ob qualitativ hochwertige Atemschutzmasken in Gebieten mit den neuen Mutanten vorgeschrieben werden sollten.