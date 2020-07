Wirecard-Skandal : Das Kanzleramt geht in die Offensive

Als Angela Merkel am 5. September 2019 in Berlin-Tegel in ihr Flugzeug stieg, um Richtung China aufzubrechen, dürfte sie kaum geahnt haben, dass diese Reise ihr Monate später auf unterschiedliche Weise noch nachhängen würde. Dabei ist es ein Zufall gewesen, dass die Kanzlerin, die bei ihren alljährlichen China-Reisen neben der Hauptstadt Peking immer noch eine zweite chinesische Stadt besucht, dieses Mal ausgerechnet Wuhan ausgesucht hatte. Jene Stadt, die schon wenige Monate später zum Synonym für den Ausbruch der Corona-Pandemie werden sollte. Und – gleich ein zweiter Zufall – Merkel besuchte in Wuhan auch noch das Unternehmen Webasto, an dessen süddeutschem Standort Covid-19 nach bisherigem Kenntnisstand deutschen Boden betrat. Aber persönlich bedeutete das für Angela Merkel nichts.

Das könnte mit einem zweiten Nachklang ihres Ausflugs ins Reich der Mitte ganz anders sein. Denn Merkel sprach mit ihren Gastgebern in China auch über Wirecard, jenes Dax-Unternehmen, das bis vor einiger Zeit noch aussah wie ein deutscher Hoffnungsträger in der internationalen Finanzwelt, aber mittlerweile zu einem Fall für die Staatsanwaltschaft geworden ist, der dem Ruf Deutschlands in der Welt jetzt schon schweren Schaden zugefügt hat. Als ob das alles nicht genug wäre, setzte sich Merkel auf Bitten jenes Mannes für Wirecard ein, der sie zumindest zunächst als Minister in ihrem ersten und zweiten Kabinett zu faszinieren schien, dann aber genauso abstürzte wie Wirecard: Karl-Theodor zu Guttenberg.

Die Sorge, dass die Angelegenheit zu einer echten Belastung für die in den Umfragen gerade so außerordentlich gut dastehende Bundeskanzlerin werden könnte, scheint groß zu sein. Wenn man normalerweise einen Regierungssprecher nach Gesprächskontakten der Kanzlerin oder ihrer engsten Mitarbeiter, geschweige denn nach Gesprächsinhalten fragt, ist die schmallippige Antwort immer ähnlich: Über Einzelheiten und Inhalte der Gespräche der Bundeskanzlerin wird öffentlich nicht berichtet. Insofern war es eine kleine Sensation, als die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in der Regierungspressekonferenz darauf hinwies, dass man zum Thema Wirecard eine Erklärung herausgegeben habe.

Eine minutiöse Aufschlüsselung

Dieses, in ausgedruckter Form drei Seiten füllende Dokument wurde allerdings nicht aktiv über den üblichen Presseverteiler verbreitet. Auf Nachfrage wurde es jedoch umgehend zugestellt. Mit der Quellenangabe „ein Regierungssprecher“ enthält es eine minutiöse Aufschlüsselung der Begegnungen und Gespräche von Merkel und ihren Mitarbeitern zum Thema Wirecard. Vorangeschickt wird der Hinweis, dass es eine Verpflichtung zur Erfassung sämtlicher geführter Gespräche einschließlich der Telefonate nicht gebe. Eine „solche umfassende Dokumentation“ sei auch nicht angelegt worden. Die nachfolgenden Ausführungen erfolgten auf der Grundlage der „vorliegenden Erkenntnisse“ sowie der vorhandenen Unterlagen und Aufzeichnungen. Die Daten seien möglicherweise nicht vollständig. Und damit beginnt die Darstellung des Kanzleramtes der Causa Wirecard.