Wird Scholz Kanzlerkandidat? : Unterwegs auf roten Socken

Endlich mal wieder vorne sein – das ist der Wunsch vieler in der SPD. Die meisten glauben allerdings selbst nicht mehr daran. Insofern ist der Wunsch, einen „Kanzlerkandidaten“ aufzustellen durchaus ambitioniert. Vater des Gedankens ist Olaf Scholz, wohingegen die neue Parteiführung bereits mit dem Vorschlag gespielt hat, auf eine Nominierung angesichts der Lage zu verzichten. Doch Scholz, der eigentlich den Realismus für sich gepachtet hat, träumt vom Wiederaufstieg der deutschen, ja der europäische Sozialdemokratie.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin F.A.Z.

Dafür spricht vor allem die Tatsache, dass in der Politik gestern alles anders war als heute und morgen vielleicht schon wieder: Eben noch war die CDU in der Krise und im Umfrageloch und die Grünen im Umfrage-Himmel, dann kam Corona. Und könnten die Wähler 2021 nicht einen soliden, in der Krise gestählten Finanzminister lieber als Kanzler haben wollen, als einen Merkel-Nachfolger aus der Provinz? Sollte sich das als reines Wunschdenken erweisen, hätte es wiederum für die Parteilinken an der Spitze von Partei und Fraktion den Vorzug, dass mit einer Wahlniederlage auch die Scholz’sche Art Politik zu machen vorerst erledigt wäre. Also endlich linke Opposition!

Seeheimer und die Parlamentarische Linke

In der SPD-Bundestagfraktion jedenfalls bereitet man sich längst darauf vor, nach der Wahl 2021 mit noch weniger Abgeordneten ins Parlament zurückzukehren. Vorige Woche fand dort ein Stabwechsel statt. Johannes Kahrs, langjähriger haushaltspoltischer Sprecher der Bundestagsfraktion, übergab ein rot lackiertes Staffelholz an Siemtje Möller, eine Abgeordnete aus Friesland, die dem Bundestag seit rund zweieinhalb Jahren angehört. Die Gymnasiallehrerin und Verteidigungspolitikerin Möller ist nun eine von drei Sprechern des Seeheimer Kreises, eines Vereins von pragmatischen Abgeordneten.

Mehr zum Thema 1/

Ihr Gegenpol ist die Vereinigung Parlamentarische Linke (PL) in der Fraktion, die derzeit vom Umweltpolitiker und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Mathias Miersch geführt wird. Die PL verfügt über rund 76 von 153 Fraktionsmitgliedern, die Seeheimer etwas mehr als 60. Zudem gibt es noch das Netzwerk Berlin ursprünglich ein Zusammenschluss jüngerer Abgeordneter aus der politischen Mitte der Partei, wie etwa Hubertus Heil.

Die beiden Hauptgruppierungen teilen sich in der Fraktion viele Aufgaben. Wo ein Seeheimer einen Posten übernimmt, ist die PL als Stellvertreter nicht weit, und umgekehrt. Diesem Schema folgen die Personallisten für fast alle Aufgaben in der Fraktion, zur Zufriedenheit fast aller. Die Zeiten, in denen sich Linke und Seeheimer aus ideologischen Gräben heraus bekämpft haben, schien bis vor kurzem vorbei. Miersch, selbst kein Ideologe, wurde sogar alljährlich zum berühmt-berüchtigten Schiffsausflug der Seeheimer, der Spargelfahrt, auf dem Wannsee eingeladen.

Konservative Politiker gehen

Doch seit Rolf Mützenich (PL-Mitglied) die Fraktion führt, ändert sich der Ton. Zumal auch im Willy-Brand-Haus nunmehr eine dezidiert Parteilinke das Sagen hat, Saskia Esken, PL-Mitglied. Ihr Kollege Norbert Walter-Borjans, wie Eskjen Kandidat der Jusos bei der Neuwahl der Parteivorsitzenden im Winter vergangenen Jahres, liegt zumindest in Teilen der Außen- und Sicherheitspolitik ganz auf Mützenichs Linie und hatte Scholz vor allem mit einer linken Agenda in der Finanz- und Steuerpolitik attackiert.