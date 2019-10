NS-Unrecht und Reparationen : Wird Deutschlands Schuld immer größer?

Ohne Worte: Willy Brandt in Warschau am 7. Dezember 1970 Bild: dpa

Die berühmte Geste brauchte keine Worte. Willy Brandt fiel 1970 in Warschau im ehemaligen Getto auf die Knie. In einer Fernsehansprache aus der polnischen Hauptstadt aus Anlass der Unterzeichnung des Vertrages von Warschau am selben Tag sagte der sozialdemokratische Bundeskanzler dann, dieser Vertrag solle „einen Schlussstrich setzen unter Leiden und Opfer einer bösen Vergangenheit“. Er solle eine Brücke schlagen zwischen den beiden Staaten und den beiden Völkern und den Weg dafür öffnen, dass getrennte Familien wieder zusammenfinden könnten. Zum Warschauer Vertrag zwischen der Bundesrepublik und der Volksrepublik Polen „über die Grundlagen der Normalisierung ihrer gegenseitigen Beziehungen“ wie mit Blick auf die gesamten Ostverträge sagte Brandt: „Er gibt nichts preis, was nicht längst verspielt worden ist. ... Wir dürfen nicht vergessen, dass dem polnischen Volk nach 1939 das Schlimmste zugefügt wurde, was es in seiner Geschichte hat durchmachen müssen.“ Das sei nicht ohne Folgen geblieben.

Da es in den Ostverträgen um Entspannung, um die Unverletzlichkeit der Grenzen ging, die freilich – wie auch das Bundesverfassungsgericht feststellte – noch nicht für das ganze Deutschland gelten konnte, wandte sich Brandt mittelbar auch an die deutschen Vertriebenen: „Großes Leid traf auch unser Volk, vor allem unsere ostdeutschen Landsleute.“ Nach denen, die Tote zu beklagen hätten, habe „am bittersten für den Krieg bezahlt, wer seine Heimat verlassen musste“. Brandt sagte, er lehne „Legenden ab, deutsche wie polnische. Die Geschichte des deutschen Ostens lässt sich nicht willkürlich umschreiben.“ Und der Kanzler fügte, an die Deutschen gewandt, hinzu: „Unsere polnischen Gesprächspartner wissen, was ich Ihnen zu Hause auch noch einmal in aller Klarheit sagen möchte: Dieser Vertrag bedeutet nicht, dass wir Unrecht anerkennen oder Gewalttaten rechtfertigen. Er bedeutet nicht, dass wir Vertreibungen nachträglich legitimieren. Ressentiments verletzen den Respekt vor der Trauer um das Verlorene. Niemand könne sich dieser Trauer entziehen, „uns schmerzt das Verlorene.“ Namen wie Auschwitz „werden beide Völker noch lange begleiten und uns daran erinnern, dass die Hölle auf Erden möglich ist; wir haben sie erlebt. Aber gerade diese Erfahrung zwingt uns, die Aufgaben der Zukunft entschlossen anzupacken.“

Bundespräsident Joachim Gauck nahm im Jahr 2014 aus Anlass des 75. Jahrestags des deutschen Überfalls auf Polen auf Brandts Kniefall Bezug. Er wurde persönlich, aber nur kurz: ..Als Nachfahre einer Generation, die brutale Verbrechen begangen oder geduldet hat, und als Nachfahre eines Staates, der Menschen ihr Menschsein absprach, empfinde ich tiefe Scham und tiefes Mitgefühl mit jenen, die unter den Deutschen gelitten haben. Für mich, für uns, für alle Nachgeborenen in Deutschland, erwächst aus der Schuld von gestern eine ganz besondere Verantwortung für heute und morgen.“ Nötig sei ein aufrichtiger Umgang mit der Vergangenheit, „der nichts verschweigt und nichts beschönigt und den Opfern Anerkennung zuteilwerden lässt“. Er wisse auch, dass „Wunden nicht heilen können, wenn Groll oder Ressentiments die Versöhnung mit der neuen Wirklichkeit verhindern und dem Menschen die Zukunft rauben“.