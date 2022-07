G-7-Gipfel und Verkehrsprojekt : Wird Bayern von Berlin benachteiligt?

Dieses Szenario hat die CSU immer beschworen: Wenn sie in Berlin nicht mehr an der Macht wäre, werde die dortige Regierung alles tun, dem Freistaat Mittel vorzuenthalten. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder pflegt in diesem Zusammenhang zu sagen, ohne seine Partei in der Bundesregierung gebe es für Bayern „Steine statt Brot“. So hatte es 1999 Kanzler Gerhard Schröder der CSU angedroht, sollte sie zu viel Widerstand gegen Berlin leisten.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Es gibt zwar Anzeichen dafür, dass Söder die Oppositionsrolle gesucht hat, um sich mit Blick auf die bayerische Landtagswahl 2023 besser gegen den Bund profilieren zu können. Im Moment scheint das auch ganz gut zu klappen – jedenfalls stand die CSU in Umfragen zuletzt wieder mal bei 40 Prozent.