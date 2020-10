Intensivmediziner im Interview : „Nicht nur auf die Neuinfektionen schauen“

Herr Karagiannidis, seit Wochen starren wir auf die täglichen Infektionszahlen. RKI-Präsident Lothar Wieler hat nun gesagt: Das ist zu unterkomplex. Es gehe auch um die Auslastung der Intensivbetten. Sie sind wissenschaftlicher Leiter des DIVI-Intensivregisters, das darüber Auskunft gibt. Müssen uns die erhöhten Covid-19-Fallzahlen Angst machen?

Herr Wieler hat recht. Wir sollten nicht nur in erster Linie auf die Covid-19-Fallzahlen schauen. Die meisten Kapazitäten auf der Intensivstation werden von Patienten beansprucht, die nicht an Covid-19 erkrankt sind. Da geht es um Großoperationen, Herzoperationen, Traumata und so weiter. Traditionell nehmen solche Fälle in den Herbst- und Wintermonaten wieder zu. Wir sollten in Zukunft also über die Kapazitäten sprechen.

Können Sie das erläutern?

Wir müssen in der öffentlichen Diskussion die Bettenzahl anders darstellen als das momentan der Fall ist. In den vergangenen Monaten haben wir immer alle Betten zusammengezählt und gesagt: Wir haben jetzt so und so viel freie Betten. Das ist zwar prinzipiell richtig. Aber ich glaube, wir müssen jetzt langsam anfangen, das etwas differenzierter zu betrachten. Im Intensivregister haben wir die Unterscheidung zwischen High-Care-Betten und Low-Care-Betten.

Also Intensivbetten für schwere Fälle und Standard-Intensivbetten.

Genau. In den allermeisten Artikeln wird das zusammengefasst. Für jeden richtig schwerkranken Intensivpatienten kann man aber nur die die High-Care-Betten wirklich verwenden. Wenn ein Patient mit Covid-19 oder einem schweren Herzinfarkt richtig versorgt werden muss, geht das nur dort. Low-Care-Betten sind dafür nicht geeignet, man braucht sie für Patienten, die noch nicht ganz so krank sind oder für Patienten, die wieder gesunden. Kurzum: Wir müssen die High-Care-Betten betrachten.

In Deutschland stehen aktuell 30.000 Intensivbetten zur Verfügung. Weitere 12.000 könnten innerhalb von nur sieben Tagen bereitgestellt werden, so steht es in Ihrem „Intensivregister“. Derzeit sind aber nur 484 Covid-19-Patienten in Behandlung, 237 werden intensiv beatmet. Der Anteil der COVID-19 Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten beträgt je nach Bundesland zwischen 0,4 und 3,3 Prozent. Können Sie verstehen, dass einige Menschen da sagen: Was wollt Ihr denn, so schlimm ist es doch gar nicht?

Schauen Sie: Wir haben in fast jedem Winter die Situation, dass die Intensivkapazitäten in Deutschland ziemlich ausgelastet sind. In anderen Jahren liegt das an der Grippe, an Knochenbrüchen, an sonstigen Infektionen. Wenn wir nun in eine Phase kommen, in der ohnehin schon viele Intensivbetten belegt sind, dann schmelzen natürlich meine Reserven für Covid-19-Patienten zusammen. Das ist ein entscheidender Punkt. Der zweite Punkt ist der, der bisher leider nicht diskutiert wird: Stand jetzt mögen wir etwa 7000 High-Care-Betten frei haben. Dann muss man aber dazu sagen: Das bezieht sich auf alle Häuser in ganz Deutschland. Die Qualität ist aber sehr unterschiedlich. Das ist wichtig! Denn Covid-19 ist sehr komplex.

Gibt es jetzt schon Städte oder Landkreise, die am Anschlag sind?

Nein. Stand heute gibt es keine, die am Anschlag sind. Man merkt aber so langsam, dass die Zahl der freien Betten in den Großstädten etwas kleiner wird. Aber es sind noch genügend freie Kapazitäten da. Ich denke, dass wir die nächsten Wochen noch gut damit auskommen. Es wird extrem viel davon abhängen, was passiert, wenn jetzt das Wetter schlechter wird und wie sich die normale Intensivbelegung entwickelt.