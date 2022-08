Marteria im Interview : „Wir haben gegen die Nazis geboxt“

Marten Laciny, Sie sind als Marteria nicht nur einer der bekanntesten deutschen Musiker, überall in der Welt unterwegs, sondern auch ein begeisterter Botschafter Ihrer Heimatstadt: Rostock. Was sehen Sie als Erstes, wenn Sie an Rostock denken?

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Ich sehe das, was ich auch in meinem Lied „Mein Rostock“ beschrieben habe. Das ist meine Heimatstadt, und da kommen alle Gedanken zusammen, die so etwas mit sich bringt. Die schönen Sachen, die Familie, mein Sohn, der da lebt, meine Mutter. Da ist die Ostsee, der Strand, da ist Hansa Rostock. Aber gleichzeitig ist da auch der harte Kampf. Die vielen Leute, die man kannte, und denen es nicht so gut geht. Viele Freunde, die es nicht geschafft haben. Aber im Moment, wenn ich auf die Frage genau antworten soll, bin ich ziemlich stolz darauf, dass sich diese Stadt so gut gemacht hat.

Was meinen Sie?

Diese Stadt ist echt so schön geworden, und sie verliert auch ein bisschen dieses Altbackene. Natürlich ist Rostock dadurch auch in Teilen von Gentrifizierung betroffen, aber in Summe ist die Entwicklung der Stadt eine Erfolgsgeschichte. Sie hat sich nicht aufgegeben, man hat die Straßen nicht den Kaputten überlassen. Es gibt ein sehr schönes Lebensgefühl in Rostock. Und man hat eben auch dagegen angekämpft, was andere Leute so von der Stadt dachten oder was manche Leute noch immer von ihr denken. Das ganze Bild, dass man da nicht hinkann, dass es so eine Art No-go-Area ist, hat sich gewandelt.

Dieses Bild ist vor genau 30 Jahren geprägt worden, als es tagelang ausländerfeindliche Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen gab. In dem Lied „Mein Rostock“ sprechen Sie von den Feinden der Stadt, die in ihr nur das „brennende Haus“ sehen. Das Sonnenblumenhaus, in dem die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber, die Zast, untergebracht war, und das Wohnheim für vietnamesische Vertragsarbeiter. Die Ausschreitungen haben in der ganzen Welt Schlagzeilen gemacht, und man muss kein Feind der Stadt sein, um gleich diese Bilder im Kopf zu haben.

Ja. Also ich hab das Lied sehr schnell und emotional geschrieben, nach einer Stunde war es fertig. Aber es war eben so, dass es immer eine Diskussion gab, wenn man irgendwo gesagt hat, dass man aus Rostock kommt. Selbst als ich mit 17 Jahren nach New York gekommen bin, hieß es: Oh, er kommt aus Rostock, da, wo der Anschlag war. Irgendwie musste man sich da immer verteidigen, und ich verteidige dann auch, was ich liebe. Das lässt man sich nicht kaputt machen. Wir haben da schließlich auch gelebt, wir waren auf den Straßen in diesen Jahren und haben gegen Nazis geboxt. Wir haben uns gewehrt, und wir wurden verprügelt. Da will man sich nicht immer dafür verteidigen, dass man aus Rostock kommt.

Vom 22. bis 26. August 1992 tobte der Mob erst vor der Zast, und als diese geräumt wurde, richtete sich der Hass auf die Unterkunft für vietnamesische Vertragsarbeiter im Aufgang daneben. Molotowcocktails flogen, es brannte, die Bewohner flohen über das Dach, es war ein Wunder, dass niemand starb. Hunderte randalierten, Tausende applaudierten. Sie waren neun Jahr alt, als das Sonnenblumenhaus in Flammen aufging. An was erinnern Sie sich?

Meine Erinnerung ist da sehr klar. Ich kam aus einer eher linken Familie, wir wohnten im Nachbarviertel, vielleicht einen Kilometer Luftlinie vom Sonnenblumenhaus entfernt. Ich sehe meine Mutter und meine Schwester im Wohnzimmer, das Radio lief, und sie saßen da wie gelähmt. Es fühlte sich an, als ob gleich eine Bombe einschlägt. Wir hatten Angst, waren geschockt, wir weinten. Das war an dem Abend, an dem die ersten Molotowcocktails flogen. Das war schlimm, das hat uns unsere Mutter sehr deutlich gemacht. Aber das habe ich auch so begriffen. Später ist sie mit uns deshalb auch weggezogen aus unserem Viertel und nach Warnemünde. Obwohl ich unser Viertel immer sehr gemocht hatte.