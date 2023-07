Winfried Kretschmann : „In Krisen muss man ins Risiko gehen“

Winfried Kretschmann in der Villa Reitzenstein, dem Amtssitz des baden-württembergischen Ministerpräsidenten in Stuttgart Bild: Katrin Binner

Herr Ministerpräsident, wir erleben einen Vertrauensverlust in demokratische Institutionen. Umfragen zufolge fühlt sich die Hälfte der Bürger machtlos und übergangen von der Politik. Was ist los in diesem Land?

Das wüsste ich auch gern. Aber dieses Phänomen plagt ja nicht nur Deutschland, das sehen wir in allen Industrienationen. In vielen Ländern nehmen Rechtspopulisten Einfluss auf die Regierung oder stellen sie sogar. Die Welt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel; mitten in Europa ist wieder Krieg, und die Menschen fragen sich, wie es weitergeht. Wir haben demographische Probleme; wir müssen durch den Klimawandel einen umgreifenden Strukturwandel bewältigen und stehen vor einer neuen industriellen Revolution. Mit der Künstlichen Intelligenz steigt eine Technologie auf, die so nah an das Menschliche rührt wie keine vor ihr. Alle diese Herausforderungen kommen nicht nacheinander, sondern gleichzeitig, und wir haben keine fertigen Antworten auf sie. Zudem hat die Corona-Pandemie die ganze Welt durchgeschüttelt, mit vielen Kollateralschäden, und das Bewusstsein verstärkt, dass wir verletzlich sind. So eine Zeit ist etwas anderes als eine lange Friedensperiode, in der man anders regieren kann.

Der frühere Innenminister Gerhart Baum hat in der F.A.S. geklagt, Teile des Bürgertums verachteten die Demokratie. Teilen Sie diese Diagnose?

So weit würde ich nicht gehen. Es stimmt, dass viele Unternehmer, die ja auch zum Bürgertum gehören, zu mir kommen und mir erzählen, wie schnell in China neue Infrastruktur aus dem Boden gestampft wird und wie quälend langsam vieles in Deutschland läuft. Da spürt man an vielen Stellen eine Unzufriedenheit mit der Demokratie. Verachtung ist das noch nicht. Allerdings war es für mich in der Pandemie erstaunlich, wie sehr vernünftige Leute aus meinem Bekannten- und Freundeskreis plötzlich den abstrusesten Verschwörungstheorien anhingen.

Dass in Deutschland vieles zu lange dauert, ist bekannt. Trotzdem geht es weiter nur in Trippelschritten voran. Wieso?

Ich kann den Verdruss vieler Bürger eins zu eins nachvollziehen, weil ich der erste Betroffene der Bürokratie bin. Manchmal frage ich mich, was ich als Ministerpräsident eigentlich noch machen kann, so umringt bin ich von all den Verordnungen und Gesetzen, die wir in 70 Jahren Demokratie aufgetürmt haben. So können wir nicht weitermachen, deshalb machen wir bei uns im Land die Entschlackung unserer Bürokratie zum Topthema. Bei den Flüssiggasterminals hat man gesehen, wie schnell und pragmatisch Politik handeln kann. Diese „Deutschland-Geschwindigkeit“ muss künftig der Stan­dard werden, wir müssen die Art und die Tiefe, in der wir regulieren, radikal infrage stellen. Warum? Weil wir in der staatlichen Verwaltung nicht mehr das Personal haben werden, in dieser Fili­gra­nität alles und jedes zu regeln. Aber dieses Brett zu bohren ist hart. Alle Ebenen, von der EU bis runter zur Kommune, sind miteinander verhakt. Diesen Knoten kann man nicht einfach durchschlagen, wir leben ja in einem Rechtsstaat. Den muss man nach und nach gemeinsam aufdröseln.

