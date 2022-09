Neue Orte für Windkraft : Kampf um jedes Windrad

Wenn es um den Wald geht, geht es in Deutschland nie bloß um ein paar Bäume. Erst recht nicht, wenn über jenen Wald gestritten wird, welcher der Schauplatz mancher Märchen der Brüder Grimm sein soll. Ein Wald, in dem wohl jener Mord stattfand, der Annette von Droste-Hülshoff zu ihrer Novelle „Die Judenbuche“ inspirierte. „Der Reinhardswald ist ein Kulturerbe“, sagt ein ehemaliger Förster. Es gibt dunkle, beinahe undurchdringliche Stellen mit jahrhundertealten Bäumen in diesem Wald, an denen sich das Märchenhafte noch erahnen lässt.

Timo Steppat Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Für die Menschen in Nordhessen ist der Reinhardswald Teil ihrer regionalen Identität, ein Anziehungspunkt für Touristen. Mit 20.000 Hektar ist es das größte Waldgebiet im waldreichen Hessen. Und jetzt soll hier nach zehn Jahren des erbitterten politischen Streits der größte Windpark des Bundeslandes entstehen – mit 18 Anlagen, die sich auf den Bergkuppen des Waldes drehen werden. Die Befürworter sehen darin einen Schritt, um die Energiewende zu schaffen und den Wald zu retten. Die Gegner warnen vor einer umweltpolitischen Katastrophe und irreversiblen Schäden.