Windkraftausbau : Schluss mit politischer Konfliktscheu

Die Geschichte der Windkraft in Deutschland ist auch eine Geschichte von politischer Konfliktscheu und Kurzsichtigkeit. So gab die Bundesregierung zwar über Jahre einen deutlich steigenden Bedarf für Windenergie vor und forderte mehr Anlagen. Gleichzeitig ermöglichte sie es den Ländern, die Ausbauziele zu unterlaufen. Von den Schlupflöchern, etwa in Gestalt von Abstandsregeln für Windräder, machten die Regierungen gerne Gebrauch. Auf Bürgerproteste gegen Windparks in Sichtweite ist kein Kommunalpolitiker oder Landtagsabgeordneter erpicht. Und die Bürger lernten schnell: Wer sich am heftigsten wehrt, wird am ehesten verschont.

Einige Landesregierungen kopierten die Strategie potentiell betroffener Anrainer, allen voran die bayerische. Statt Ausbauziele zu definieren und für deren Verwirklichung zu sorgen, bildete sich in der Münchner Staatskanzlei 2014 die bundesweit bekannteste Initiative gegen Windkraft. Jene von der CSU ersonnene 10-H-Regel, wonach der Mindestabstand zu Wohnbebauung der zehnfachen Höhe einer Anlage entsprechen muss, war und ist Ausdruck von politischem Duckmäusertum.