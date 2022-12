Konflikte um Windkraft : Wie eine Wende die andere blockiert

Die Energiewende vorantreiben, ist das zentrale Projekt der Berliner Ampelregierung. Als SPD, Grüne und FDP vor einem Jahr in Berlin ihren Koalitionsvertrag vorlegten, versprachen sie: Der Anteil erneuerbarer Energien werde bis 2030 „drastisch“ auf 80 Prozent erhöht, dafür würden „alle Hürden und Hemmnisse aus dem Weg“ geräumt. Eine zentrale Rolle soll dabei der Windkraftausbau an Land spielen.

Doch seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine scheint die neue energiepolitische Doktrin schon wieder in Frage zu stehen: Vielerorts erhebt die Bundeswehr bei Windkraftprojekten Einspruch – selbst wenn diese weit vorangeschrittenen sind und bisher von ihr für unproblematisch gehalten wurden. Meist geht es um Hubschrauber-Tiefflugkorridore, die laut Bundeswehr für ihre Einsatzbereitschaft unentbehrlich sind.

Das größte Projekt in Baden-Württemberg

Beispiele für den Zielkonflikt zwischen Zeitenwende und Energiewende sind ein geplanter Windpark im Teutoburger Wald im Nordosten Nordrhein-Westfalens und ein Großprojekt im Altdorfer Wald in Oberschwaben; mit dem Vorhaben wollte die seit elf Jahren von den Grünen geführte Landesregierung von Baden-Württemberg in einem großen Schritt beginnen, ihren erheblichen Rückstand beim Windkraftausbau aufzuholen. Bis zu 40 Windkraftanlagen mit je sechs Megawatt sollen in dem Forst errichtet werden.

Es ist mit mehr als 200 Megawatt das derzeit größte Projekt in Baden-Württemberg, rund 280 Millionen Euro wollen die Ulmer Stadtwerke und der Projektpartner „iTerra energy GmbH“ investieren. Auch handelt es sich um die größte zusammenhängende Staatsforstfläche, die für Windenergieanlagen jetzt von der staatlichen Forstverwaltung zu Verfügung gestellt wird. Für das Vorhaben sind zusätzlich Flurstücke von der fürstlichen Forstverwaltung Waldburg-Wolfegg-Waldsee ge­pachtet worden.

„Wir hatten die Flurstücke gerade gesichtet und waren dabei, mit Gutachten in die Planung einzusteigen, da erfuhren wir von den Bedenken der Bundeswehr“, sagt Klaus Eder, Geschäftsführer der Stadtwerke Ulm. Seither steht in Frage, ob das Projekt in Baden-Württemberg überhaupt realisiert werden kann. In Laupheim ist das Hubschraubergeschwader 64 der Bundeswehr stationiert. Der Altdorfer Wald gehört zu den Waldgebieten, die Piloten der Luftwaffe nutzen wollen, um mit leichten Mehrzweckhubschraubern vom Typ H145M Flugübungen zu machen. In elf von zwölf Regionen des Landes gibt es beim Windenergieausbau militärische Restriktionen wegen Hubschraubertiefflügen und den Radarmindestführungshöhen.

Vor einem Jahr machte die staatliche Forstverwaltung ein Angebotsverfahren – für die im Altdorfer Wald vorgesehenen drei Teilflächen bekamen die Ulmer Stadtwerke gemeinsam mit einem Projektpartner binnen kurzer Zeit den Zuschlag. Das Landratsamt Ravensburg, der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben und die Mitarbeiter der neu geschaffenen Stabsstelle zur Beschleunigung des Windkraftausbaus im zuständigen Regierungspräsidium Tübingen begannen zügig damit, die Planungen voranzutreiben.