Windkraft : Bayern gibt im Streit mit Habeck nach – ein bisschen

Was zur Sache Windkraft am Mittwochabend in der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag entschieden wurde, ist überschaubar und hat es doch in sich: In einem kaum eine Seite umfassenden „Energiekonzept mit Zukunft“ bekannte man sich – bisher nicht selbstverständlich – zur Windkraft als einem der „wesentlichen Bestandteile“ zur Erreichung einer „sicheren und bezahlbaren Energieversorgung“. Grundsätzlich halte man an der 10-H-­Regelung fest, wonach der Abstand von Windrädern zur Wohnbebauung mindestens das Zehnfache ihrer Höhe betragen muss.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Entgegen der Ankündigung des damaligen CSU-Generalsekretärs Markus Blume vom Januar, an 10 H werde „nicht gerüttelt“, gab man nun doch ein bisschen nach im Streit mit Klimaminister Robert Habeck, der 10 H kippen möchte und es im Zweifel auch könnte.