Kampagne „Willy wählen“ : Die SPD und die knisternde Erregung

Aktualisiert am

Willy Brandt in einer Aufnahme aus dem Jahr 1972 Bild: Imago

Am Ende dieses vollkommen ungewöhnlichen Wahlkampfes hatte die SPD sogar fast die absolute Mehrheit errungen – zumindest bei den Erststimmen. 48,9 Prozent. Aber auch bei den entscheidenden Zweitstimmen war ihr Ergebnis so gut wie nie davor und danach: 45,8 Prozent. Dabei waren die Sozialdemokraten 1972 ziemlich gerupft in die Auseinandersetzung mit der Union gegangen.

Mona Jaeger Stellvertretende verantwortliche Redakteurin für Nachrichten und Politik Online. Folgen Ich folge



Weil einige Fraktionsmitglieder die sozialliberale Koalition verlassen hatten, versuchte die Union Kanzler Willy Brandt mit einem konstruktiven Misstrauensvotum zu stürzen. Die Union wollte wieder den „Normalzustand“ der Anfangsjahre der Bundesrepublik herstellen und das Experiment einer SPD-geführten Bundesregierung nach nur drei Jahren beenden.