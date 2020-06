Wildtiere in der Stadt: Was in der Corona-Krise alles zum Vorschein kommt

Wildtiere in der Stadt

Das Srrii-irr, das plötzlich zu hören war

Von Kai Spanke

Hat sich die Corona-Krise auf die Tierwelt ausgewirkt? Im Lockdown waren die Vögel in deutschen Städten leiser. Und die Bürger aufmerksamer. Unterwegs in Berlin mit Deutschlands einzigem Wildtierreferenten.