„Zerstörungsvideo“ von Rezo : Eine Reichweite, von der mancher Sender nur träumen kann

Jemand wie Rezo wird sogar von CDU-Vorstandsmitgliedern geduzt. Als der Generalsekretär Paul Ziemiak den Youtuber nach seinem „Zerstörungsvideo“ über die CDU auf Twitter anschrieb, stand dort: „Du hast Kritikpunkte benannt, die berechtigt sind.“ Aber nicht nur der selbst jugendliche Ziemiak, auch einer seiner Vorgänger, der frühere Generalsekretär Ruprecht Polenz aus dem Jahrgang 1946, zögerte nicht, Rezo auf Facebook ganz informell anzuschreiben: „Lieber Rezo“, stand dort. Und, später: „Jetzt habe ich Dich die ganze Zeit geduzt. Ich hoffe, ich durfte das.“ In beiden Fällen hatte das Duzen etwas betont Kumpeliges, es schien eine Reaktion zu sein auf die Weise, wie Rezo und andere Youtuber sich im Internet präsentieren: als jugendliche Leute von nebenan, als authentische Stimme des digitalen Volkes.

Bei Rezo und anderen bekannten Youtubern hat diese Unterstellung freilich wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Nicht nur ist Rezo kein Nachbarsjunge, sondern ein 26 Jahre alter Mann. Und er ist ein Unternehmer, der nicht tagelang allein über Armutsstatistiken und Klimaberichten brütete, um CDU, CSU und SPD der „Inkompetenz“ zu überführen, sondern seine Mitarbeiter damit beauftragte und dafür bezahlte. Es war ein unternehmerisches Risiko, das Rezo abwägen musste: Würde er die Kosten eines solchen politischen Videos anderswo wieder erwirtschaften können? Nach seinen Angaben waren mehrere hundert Arbeitsstunden notwendig, entsprechend können die Kosten bei etlichen tausend Euro gelegen haben. Rezo hat einen Produktionsleiter, einen Manager und einen Fanshop. Das haben Nachbarsjungen üblicherweise nicht, ebensowenig haben sie eine Regulierungsbehörde, die sich mit ihnen beschäftigt.

„Professionelles, audiovisuelles Geschäftsmodell“

Rezo hat die schon. Weil er in Aachen wohnt, ist die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen für ihn zuständig. Deren Direktor Tobias Schmid kennt das Missverständnis. „Es gibt die falsche Vorstellung, dass Youtuber alles Laien seien, die zufällig vor ihre Kamera gestolpert sind. Das ist ein ganz normales Business, das auch von Firmen betrieben wird“, sagt er. Die Youtube-Szene sei mittlerweile ein „professionelles, audiovisuelles Geschäftsmodell“, das „durchaus vergleichbar mit klassischen Rundfunkveranstaltern“ sei. Bei jungen Zuschauern beobachtet Schmid die Verniedlichung der Youtuber seltener als bei älteren. „Gerade jüngere Nutzer im Alter zwischen 15 und 18 Jahren wissen oft, dass ein Youtuber auch eine Pizza auf dem Markt hat und eine Modelinie betreibt.“ Bei den „Mittelalten“, gerade auch „im politischen Betrieb“, sei dieses Verständnis seltener vorhanden. Einmal habe die Medienanstalt Youtubern aus der Videospielszene mitgeteilt, dass sie eine kostenpflichtige Sendelizenz benötigten. „Da haben sich bei mir viele Vertreter aus der Politik beschwert, warum wir gegen diese armen, kleinen Gamer vorgehen. Die Antwort ist einfach: Es ist die aktuelle Rechtslage, und diese armen, kleinen Gamer haben mittlerweile eine Reichweite, von der manch ein Fernsehsender nur träumen kann.“

Mehr zum Thema 1/

Auch die meisten Videos von Rezo sind kommerzielle Projekte. Eine Einnahmequelle für einen Youtuber wie ihn sind Verträge mit Werbepartnern. Rezo wird zum Beispiel von einer Kölner Werbeagentur betreut, die Tube One heißt und zum Ströer-Konzern gehört, dem Marktführer für Außenwerbung in Deutschland. Gegenwärtig sucht Tube One über eine Stellenanzeige nach einem „Projektmanager für Influencer Kampagnen“. Am Text der Stellenanzeige wird deutlich, wie die Vermarktung von vermeintlich authentischen Jugendlichen professionell betrieben wird. In der Beschreibung des Aufgabenbereichs heißt es: „Du betreust und berätst unsere Kunden und Agenturen bei individuellen Social Media Kampagnen und empfiehlst ihnen zusammen mit Deinem Team passende Influencer.“ In der Branche sind vor allem zwei Formen der Kooperation üblich: Entweder Werbepartner buchen den Youtuber für einen reinen Werbefilm, der genauso funktioniert, wie wenn Boris Becker in einer Werbung für die Telekom erscheint. Oder die Werbebotschaft wird auf subtilere Weise in den Videos des Youtubers untergebracht – zum Beispiel wenn ein bestimmtes Produkt im Video zu sehen ist. Das muss dann als Werbung gekennzeichnet werden, sonst ist es illegal.