Nirgendwo sonst ist der Präsident so stark wie hierzulande – nicht mal in der Türkei selbst. Woran liegt das?

Eine deutliche Mehrheit der Wähler in Deutschland hat auch bei der Stichwahl um das türkische Präsidentenamt für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gestimmt. Mehr als 67 Prozent der in Konsulaten in Deutschland abgegebenen Stimmen entfielen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu auf Erdogan. Sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu bekam weniger als 33 Prozent.

Wie die Ergebnisse in den einzelnen deutschen Städten ausfielen, ist noch unklar, sie dürften sich aber nicht sehr vom ersten Wahlgang unterscheiden. In der Ruhrgebietsstadt Essen hatte Erdogan sogar 77,6 Prozent der Stimmen geholt, Kilicdaroglu nur 20,7 Prozent. Eine auffällige Ausnahme: Berlin. In der Hauptstadt kam Erdogan auf weniger als 50 Prozent. Genau gesagt: auf 49,2 Prozent. Allerdings verwies der türkische Präsident auch in Berlin Kilicdaroglu, der dort auf 48,6 Prozent kam, auf Platz zwei, wie aus Daten der türkischen Zeitung „Yeni Safak“, die der Regierungspartei AKP nahesteht, hervorging. Warum haben die Berliner Deutschtürken und Türken (die meisten Wahlberechtigten haben keinen deutschen Pass) so anders gewählt als der Rest der Bundesrepublik?

Politikwissenschaftler Yunus Ulusoy vom Zentrum für Türkeistudien an der Universität Duisburg-Essen erklärt die Unterschiede unter anderem mit der Revolution Mustafa Kemal Atatürks in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, welche die Türkei in einen modernen, säkularen Staat verwandeln sollte. Ulusoy sagt, die Revolution habe wegen ihres „Top-Down-Verlaufs“ die ländlichen Gebiete der Türkei nicht vollständig erreicht.

In anderen Staaten ist Erdogan nicht so beliebt

In das Ruhrgebiet kamen in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts besonders viele Menschen, etwa Bergbauarbeiter, aus der Schwarzmeerregion. In diesen ländlich geprägten Gebieten, ebenso wie in Kernanatolien, woher ebenfalls viele Türken kamen, herrschten konservativ-religiöse Lebensstile vor, die sich auch nicht durch Atatürk geändert hatten. Diese Wertvorstellungen seien an die nachfolgenden Generationen weitergegeben worden, sagt Ulusoy. Für ebendiese Wertvorstellungen stehe Erdogan noch heute. Zudem dominierten in vielen Haushalten in Deutschland türkische Medien, von denen ein Großteil von der Regierung kontrolliert werde. Außerdem hätten viele Türken in Deutschland „negative Erfahrungen“ gemacht, dass Türke oder Muslim zu sein „keine große Wertigkeit“ habe. Ihnen fehle oft ein Gefühl von Zugehörigkeit, das Erdogan ihnen gebe.

Berlin bilde da als „Inselstaat“ die Ausnahme, sagt der Türkei-Fachmann. Dort habe es zwar vor allem nach der deutschen Wiedervereinigung viel Zuzug gegeben, aber eben nicht durch Arbeiter wie in Essen, sondern durch viele Hochqualifizierte, durch Gebildete. Das seien diejenigen, die den säkularen und bürgerlichen Kilicdaroglu wählten und nicht den religiös-konservativen Erdogan. Außerdem spiele die Hauptstadtlage eine große Rolle: „In Berlin leben sehr viele Oppositionelle“, sagt Ulusoy.

Wirklich Erfolg hatte Oppositionsführer Kilicdaroglu aber nur in anderen Ländern. In Spanien, Italien, Finnland und noch mehr in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten konnte er Erdogan klar hinter sich lassen. Auch das liegt, wie im Falle Berlins, an einer unterschiedlichen Einwanderungsgeschichte. In diesen Ländern handelt es sich, anders als in Deutschland, eher um hoch qualifizierte Einwanderer, die mehrheitlich aus Städten stammen.

In Deutschland hingegen feierten viele Anhänger Erdogans den Sieg ihres Präsidenten. Im Duisburger Norden legten Erdogans Unterstützer den Verkehr durch einen Autokorso lahm, und bis zu 5000 Menschen versammelten sich zu einer spontanen Demonstration. Abgesehen von vereinzelt gezündeter Pyrotechnik sei aber alles friedlich geblieben, teilte die Polizei mit. In Stuttgart hingegen wurden drei Männer durch einen Messereinsatz verletzt. Kurzzeitig habe einer von ihnen in Lebensgefahr geschwebt, teilte die Polizei mit. Sie ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Tötung. Zudem seienAutos mit Flaschen und Steinen beworfen worden.