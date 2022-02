Wieso es in Klassenräumen so wenig Luftfilter gibt

Schulen und Corona : Wieso es in Klassenräumen so wenig Luftfilter gibt

Luftfilter können bei der Pandemiebekämpfung helfen, sind in den Klassenzimmern trotz großer Fördertöpfe aber eine Seltenheit. Woran liegt das? Ortsbesuch an einer Grundschule.

Auf den ersten Blick fällt Olaf nicht auf. Der weiße Luftfilter, den die Schüler in Mülheim an der Ruhr nach dem Schneemann im Film „Die Eiskönigin“ benannt haben, hat zwar die Ausmaße eines übermannshohen Schranks. Aber weil der Luftfilter ein Gehäuse aus Metall hat, eignet er sich bestens als Magnettafel. Jacqueline Weber, die Leiterin der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Zunftmeisterstraße im Mülheimer Zen­trum hat an den Olaf in ihrer Klasse bunte Buchstaben aus dem Lernalphabet geheftet.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Webers Grundschule zählte zu den ersten Schulen in der Ruhrgebietsstadt, die im Herbst einen Luftfilter bekamen. Mittlerweile stehen in allen 20 Räumen der GGS Zunftmeisterstraße Geräte. „Sie sind eine große Entlastung für die Kinder und die Lehrer. Alle fühlen sich jetzt viel sicherer“, sagt Weber, als die Jungen und Mädchen zur Pause auf den Hof eilen. Vor wenigen Tagen hat der Hersteller die letzten der insgesamt 650 Geräte nach Mülheim geliefert. Seitdem steht in allen Klassen- und Betreuungsräumen sämtlicher Grundschulen, der beiden Förderschulen und in den Räumen der Jahrgänge 5 und 6 aller weiterführenden Mülheimer Schulen der Stadt ein Olaf.